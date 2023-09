Krzyżujesz nogi podczas rozmowy? Psychiatra tłumaczy, co to oznacza. Sprawdź, jak rozszyfrować mowę ciała

Ludzie o ponadprzeciętnej inteligencji najczęściej wybierają ten kolor. To synonim wiedzy i mądrości. Ulubiony kolor a osobowość

O mowie ciała i czytaniu z niej ludzkich emocji słyszał chyba każdy z nas. Zgodnie z tą teorią wystarczy jeden niekontrolowany ruch, aby rozpoznać, że dana osoba kłamie lub ma coś do ukrycia. Psychiatra dr Judith Joseph na swoim TikToku zamieściła nagranie, w którym szczegółowo opowiedziała o tym, co oznaczają niektóre gesty u rozmówcy. "W psychiatrii komunikacja niewerbalna często może wiele powiedzieć. Ruchy stóp i nóg mogą dostarczyć cennych informacji na temat stanu emocjonalnego danej osoby i pomóc w postawieniu diagnozy" – przeczytamy w podpisie do jednego z filmów na TikToku. Psychiatra skupiła się głównie na ruchach nóg i stóp.

Krzyżujesz nogi podczas rozmowy? To dla psychiatry wymowny sygnał

Psychiatra zaczęła od ciągłego stukania palcami u stóp o podłogę. Jej zdaniem oznacza to, że czujemy niepokój. Skrzyżowanie nóg może z kolei wskazywać na to, że ktoś próbuje ochronić się przed potencjalnym zagrożeniem. Z kolei wyciągnięte nogi oraz skrzyżowane ramiona sygnalizują, że ktoś przyjmuje agresywno-pasywną postawę. Drżące kończyny mogą wskazywać na nadpobudliwość, natomiast nieustanne wiercenie się jest informacją dla psychiatry, że możesz doświadczać niepokoju adaptacyjnego. Zdaniem dr Joseph podwijanie przez pacjenta nóg pod siebie jest sygnałem, że taka osoba potrzebuje wsparcia.

