Który typ osobowości jest lepszy? Test osobowości mówi o niedoścignionej inteligencji i umiejętnościach. W czym ekstrawertyk jest lepszy od introwertyka?

Czym jest osobowość i kto ma lepiej?

W dużym skrócie osobowością określa się zestaw cech psychicznych i innych czynników wewnętrznych, które wpływają na zachowanie każdego człowieka. Osobowość określa nasze podejście do życia, problemów i pracy, a także wpływa na interakcje społeczne. To połączenie myślenia, działania oraz odczuwania. W jednym słowie, osobowość to całokształt umysłu i serca. Istnieje wiele teorii mówiących o procesach kształtowania się osobowości. Uznaje się, że wpływ na nią mają czynniki genetyczne oraz procesy środowiskowej. Eksperci wyznaczyli trzy główne typy osobowość. Carl Jung jako pierwszy przedstawił modele osobowości ekstrawertycznej i introwertycznej. Dziś wyróżnia się jeszcze trzeci typ - ambiwertyk.

Typy osobowości - kim jest introwertyk?

Introwertycy to osoby zamknięte w sobie, które często mają problemy z nawiązywaniem interakcji z innymi ludźmi. To doskonali słuchacze, którzy potrafią zauważać niuanse niewidoczne dla innych. Niechętnie mówią o sobie i unikają konfrontacji. Nie lubią skupiać na sobie uwagi i wchodzą w konflikty z innymi. Nie pokazują swoich emocji i często potrzebują samotności, by odzyskać równowagę.

Typy osobowości - kim jest ekstrawertyk?

Uznaje się, że ekstrawertycy to przeciwieństwo introwertyków. To osoby lubiące towarzystwo, są energicznie i chętne do działania. Są odważniejsze od introwertyków i częściej sięgają po swoje. Nie unikają konfrontacji i głośno mówią, co myślą. Prowadzą bujne życie towarzyskie i chętnie realizują swoje pasje. Często działają pod wpływem emocji, co czasem ma swoje negatywne konsekwencje. Najpierw robią, potem myślą.

Typy osobowości - kim jest ambiwertyk?

To połączenie introwertyka z ekstrawertykiem. Są to osoby, którym ciężko jednoznacznie przypisać się do którejś z grup. Bywają skryte, ale lubią także nawiązywać nowe znajomości. Uznawani są za dobrych przyjaciół, a połącznie ekstrawertyka z introwertykiem sprawia, że doskonale rozumieją odczucia innych ludzi.

