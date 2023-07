Mężczyznom o tych imionach przenigdy nie wolno zaufać. Dla pieniędzy są w stanie zrobić wszystko. Zdradzą najlepszego przyjaciela

Zagadka logiczna, która zdradzi największą zaletę Twojego umysłu. To, co widzisz na obrazku ujawni Twoją największą potęgę. Psychotest obrazkowy, w którym nie da się oszukiwać

Znaczenie imion męskich. To bezwzględni egoiści

Osoby zajmujące się badaniem znaczenia imiona uważają, że do niektórych osób lepiej podchodzić z rezerwą i nie powinno się im ufać. Mężczyźni noszący pewne imiona nie są warci zaufania, potrafią oni obiecać dyskrecję, a za naszymi plecami rozpowiedzieć wszystkie sekrety. Są oni doskonałymi aktorami i manipulantami, potrafią sprawić, że inni otworzą się przed nimi i wyznają im swe sekrety. Ta zaufanie może drogo kosztować ponieważ za nic mają dane słowo i nie przejmują się uczuciami innych osób. Lepiej nie ufać mężczyznom o tych imionach.

Nie ufaj mężczyznom o tych imionach. Myślą tylko o sobie

Adam

Przekłada właśnie dobro nad potrzeby bliskich, nigdy nie będzie w stanie poświęcić się żadnej relacji w 100 procentach. Unika zaangażowania i nie jest skory do udzielenia pomocy. Myśli tylko o sobie i nie przejmuje się potrzebami i uczuciami innych.

Norbert

Jest wygodnym typem, który bywa leniwy. Boi się otworzyć w bliskich relacjach, co sprawia, że w związku jest skryty i niegodny zaufania. Życie Norberta jest niespokojne. Nie da się nie zauważyć jego skłonności do zdrad! Na imprezach będzie bardzo towarzyski i nie cofnie się przed flirtem.

Wojciech

Zawsze ma ukryty cel i wykorzystuje innych, by go spełnić. Jest skryty i nie potrafi otworzyć się przed nikim. Często manipuluje innymi, tylko po ty, by osiągnąć swoje cele, a kiedy to już się stanie porzuca i zapomina o bliskich.

