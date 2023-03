Na taką informacje czekali wszyscy kawosze

W Restauracjach Subway® oprócz wielu wyśmienitych Subów, które przyrządzane są na oczach klienta, równie prężnie rozwija się oferta kawowa. W Polskich restauracjach obecnie podawanych jest 9 różnych rodzajów kaw a każdego roku przynajmniej dwa nowe smaki wprowadzane są do oferty. W tym roku Subway® wprowadza cztery nowe kawy sezonowe. Początek roku rozpoczynamy z aromatyczną Latte Czekoladowa Pomarańcza, wiosnę i lato przywitamy z orzeźwiającą Kokosową mrożoną kawą, jesienią rozgrzeje nas Pumpkin Spice latte, a rok zakończymy w świątecznej atmosferze z latte z cynamonem.

Poranna kawa to już dla wielu osób pewnego rodzaju rytuał rozpoczynający dzień. By wprawić się w pozytywne wibracje każdy według swoich upodobań sięga po ulubiony rodzaj kawy. Niektórzy by poczuć siłę i moc do działania wybierają espresso, inni by celebrować poranek pełny wdzięczności skuszą się na cappuccino, a jeszcze inni by poczuć amerykański vibe wybiorą kawę americano na wynos, po to by w drodze do pracy delektować się jej smakiem spoglądając na wielkie drapacze chmur. Ile kaw tyle nastrojów o czym dobrze wie Subway®. Najnowsza kawa, która dostępna jest już we wszystkich restauracjach w całej Polsce to Latte Czekoladowa Pomarańcza. Aromatyczna i energetyzująca tak można ją określić po krótce. Pobudza do działania nie tylko swym smakiem, ale także wyjątkowym zapachem gorzkiej czekolady, świeżo mielonej kawy i soczystej pomarańczy. Jej wyjątkowość to nie tylko opracowana autorska receptura, ale także jakość produktów.

"Sekretem kawy Subway® jest jakość produktu. Kawa w naszych restauracjach jest dokładnie selekcjonowana i posiada certyfikat Rainforest Alliance. Jest to mieszanka Arabiki i Robusty, sprowadzana z Ameryki Środkowej i Wietnamu. W tym sezonie stawiamy na sprawdzone połączenie smakowe jakim jest gorzka czekolada i soczysta pomarańcza, taką kawę możemy serwować zarówno na ciepło jak i na zimno” mówi Piotr Bruździak, Business Development Agent w Polsce.

Kawy dostępne są w restauracjach Subway® dzięki czemu rozpoczniesz swój dzień pod znakiem dobrego smaku i przyjemnych doznań.

i Autor: Materiały prasowe Subway