Wakacje 2023. Jakie terminy są najlepsze i na co zwrócić uwagę przy rezerwacji? Eksperci zdradzają sposoby na tańszy urlop

Tanie wakacje w Polsce i za granicą zależą w dużej mierze zależą od terminu, w którym rezerwujemy nasz wypoczynek. O ile w poprzednich latach można było upolować atrakcyjne oferty na kilka dni przed podróżą, tak w tym roku obowiązuje zasada im wcześniej tym lepiej. Chociaż i tak eksperci ne mają wątpliwości, że szybujące w górę ceny oznaczają, że w tym sezonie musimy przygotować się na jeszcze większe wydatki niż w poprzednich latach.

Tanie wakacje 2023. Kiedy rezerwować nocleg?

Noclegów najlepiej szukać jak najwcześniej – potem będzie tylko drożej. Najnowsze dane portalu Travelist.pl pokazują, że średnia cena za noc w hotelu w szczycie sezonu już teraz jest o ponad 200 zł wyższa niż rok temu i wynosi 683 zł, co oznacza podwyżkę o około 42 proc. – Analizy danych z naszego portalu wskazują, że Polacy już zaczynają dokonywać rezerwacji na nadchodzące wakacje – zdecydowanie wcześniej niż rok temu, choć wciąż jeszcze nie osiągnęliśmy poziomu sprzed covidowych turbulencji. Rezerwacji na wakacje mamy aktualnie o ok. 19% mniej niż w 2019 r., ale jednocześnie o blisko 40% więcej niż w sezonie 2022 – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl.

Wakacje 2023. Gdzie będzie taniej?

Patrząc na koszty, nie bez znaczenia jest także kierunek. Dokonując wyboru, warto porównać ceny noclegów w różnych częściach Polski. Jak podaje ekspertka Travelist.pl: - Ceny wakacyjnych noclegów nad morzem są zdecydowanie najwyższe i w tym roku wynoszą średnio 719 zł, z kolei w górach zapłacimy przeciętnie 586 zł za dobę dla 2 osób. Należy jednak pamiętać, że różnice te mogą wynikać z faktu, że wiele obiektów na południu Polski dopiero zamyka sezon zimowy i wciąż nie udostępniło miejsc na okres wakacyjny. W efekcie ceny mogą jeszcze wzrosnąć. Najtańsze obecnie są city breaki – średnia cena w hotelach miejskich to nieco ponad 470 zł.

Wakacje 2023 poza sezonem. Tak możesz zaoszczędzić

Szukając oszczędności, warto pomyśleć o przesunięciu wyjazdu o kilka tygodni względem najpopularniejszych terminów. Ceny noclegów i atrakcji turystycznych są wówczas znacznie niższe niż w szczycie sezonu. - Za pobyt na samym początku wakacji, od 24 czerwca do 1 lipca, kupujący zapłacą średnio 634 zł za noc. Tydzień później to już 678 zł. Za to tydzień wcześniej – od 17 do 24 czerwca – cena spada do 540 zł. Oznacza to, że turyści, którzy na wakacyjny wypoczynek udadzą się wcześniej, zaoszczędzą – i to niemało. Warto więc dobrze przemyśleć datę wyjazdu i rozważyć urlop przed sezonem lub zaraz po jego zakończeniu – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl. Ponadto wybierając mniej popularne daty, można liczyć na wiele dodatkowych korzyści. W perspektywie lata to m.in. mniejsze zatłoczenie na plaży, w restauracjach czy na szlakach turystycznych. Oznacza to nie tylko większą dostępność miejsc i atrakcji, ale również minimalizację kosztów.

Korzystanie z dostępnych promocji i zniżek podczas organizacji urlopu może pozwolić na znaczną oszczędność pieniędzy. Wśród takich ofert warto zwrócić uwagę chociażby na akcję „Wakacje 2+2” na Travelist.pl (w ramach której dwójka dzieci na wakacyjny urlop jedzie gratis), czy specjalną kampanię promocyjną przygotowaną dla użytkowników portalu z okazji jego 10. urodzin. W jej ramach kupujący będą mogli liczyć na dodatkowe zniżki sięgające 10-15% względem cen aktualnie prezentowanych na stronie.

Wakacje 2023. Ostatnie z bonem turystycznym

Tylko do 31 marca 2023 r. można wykorzystać Bon Turystyczny. W puli nadal jest sporo do wzięcia, ponieważ wg ostatnich danych ZUS na aktywację wciąż czeka ponad pół miliona świadczeń. Ci, którzy jeszcze nie skorzystali z tej opcji, mają teraz ostatnią szansę.

Bon Turystyczny przysługuje jednorazowo na każde dziecko i wynosi 500 zł. Środki można wykorzystać m.in. na rezerwację noclegów – również na terminy przypadające po 31 marca – co w perspektywie zbliżającego się końca terminu realizacji świadczeń jest jedną z najkorzystniejszych opcji.

Wakacje 2023. Kupuj teraz, płać później

Korzystną opcją jest także korzystanie z różnych form rozłożonych lub odroczonych płatności. W takim modelu klient w momencie dokonywania rezerwacji płaci tylko niewielką część całkowitej kwoty, a pozostałą opłaca dopiero w wyznaczonym terminie. Taka opcja pozwala również na skorzystanie z droższych noclegów, które przykładowo, w chwili dokonywania bookingu, mogłyby być poza naszym zasięgiem finansowym.

Na stronie Travelist.pl dostępne są dwie takie opcje: zadatek 30 proc oraz „Płacę później z Twisto". To popularna forma płatności, w której klient płaci tylko 30 proc. całej kwoty rezerwacji w momencie jej dokonywania, a resztę dopiero na miejscu w hotelu. Drugim wariantem jest system odroczonych płatności, który umożliwia opłacenie rezerwacji do 30 dni po jej dokonaniu. Co ciekawe, obie te formy płatności można ze sobą łączyć.

Tańsze wakacje 2023. Wyżywienie w cenie

Noclegi z wyżywieniem w cenie będą idealnym rozwiązaniem dla osób, które w trakcie wakacji chcą zaoszczędzić na posiłkach. To dobra opcja zwłaszcza przy dłuższych wyjazdach, w trakcie których regularne jadanie na mieście może znacząco obciążyć rodzinny budżet.

Tańsze wakacje 2023. Podróżowanie w grupie

Podróżowanie w większej grupie może przynieść wiele korzyści finansowych. Przede wszystkim koszty zakwaterowania mogą być niższe, gdy podzielimy je na większą liczbę osób - szczególnie w przypadku domków czy apartamentów. Zaoszczędzić możemy także na kosztach transportu, taksówce czy paliwie. Wspólne posiłki pomogą nam również zmniejszyć nasze indywidualne wydatki. Ponadto, wiele atrakcji turystycznych oferuje rabaty dla grup.

Sposób na tańsze wakacje. Niskobudżetowe atrakcje

Planując tanie wakacje, warto wybierać aktywności, które nie są zbyt kosztowne. Wyjście na łono natury to jedna z opcji, która może być interesująca i przyjazna nie tylko dla portfela, ale również dla zdrowia. Warto postawić na wycieczki rowerowe, wędrówki górskie czy plażowanie. Dobrym pomysłem będzie także poszukiwanie darmowych atrakcji w okolicy. Dla przykładu część muzeów w jeden dzień tygodnia można odwiedzić za darmo. Na interesujące zniżki mogą liczyć także honorowi dawcy krwi, posiadacze Karty Dużej Rodziny czy osoby z niepełnosprawnościami.

Sposób na tańsze wakacje. Transport

Zaoszczędzić można także na transporcie. Pociągi czy autobusy są zazwyczaj tańsze, a często bardziej ekologiczne. Dla podróżujących z dziećmi mogą być także dodatkową atrakcją – zwłaszcza gdy dla malucha to pierwsza tego typu podróż. Również i w tym wypadku warto rozważyć wcześniejszy zakup biletu, by pokusić się o skorzystanie z dodatkowych zniżek. Ci, którzy w podróży wybierają się jednak własnym autem, mogą zaoszczędzić, m.in. wybierając bezpłatne drogi, stawiając na ekologiczną jazdę czy korzystając z bezpłatnych parkingów.

ZOBACZ TEŻ: Najtańsze lotniska w Polsce. Skąd najlepiej lecieć na wakacje 2023?

QUIZ: Gdzie powinieneś pojechać na wakacje w Polsce? Pytanie 1 z 10 W podróży jesteś niczym: Audrey Hepburn na Śniadaniu u Tiffany’ego Tommy Lee Jones w Ściganym Pamela Anderson na czele Słonecznego Patrolu Kubuś Puchatek w Stumilowym Lesie Dalej