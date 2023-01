Jak stres wpływa na kondycję naszych włosów? Co zrobić, by włosy nie wypadały?

Gdzie pojechać w 2023? Najlepszy kierunek na wakacje jest bliżej niż myślisz

Wybierając najlepsze miejsce na wakacje z z pewnością wiele osób bierze pod uwagę ceny ale i atrakcje jakie oferuje dana destynacja. Większość z nas chce żeby było tanio i dobrze. Śledzimy więc najnowsze trendy, wyszukujemy tanie loty i inspirujemy się miejscami, w których byli np. znajomi. Niektórzy sięgają także po rankingi takie jak ten, który przygotowali eksperci CNN Travel. Dziennikarze wybrali 23 miejsca, które warto odwiedzić w 2023 roku. Na pierwszym miejscu zestawienia jest Polska. Autorzy listy docenili naszą pomoc Ukrainie dlatego zachęcają czytelników ze świata do odwiedzin naszego kraju.

- Powodem, dla którego powinieneś odwiedzić Polskę w 2023 roku, nie jest szansa na pobyt w miejscu odpowiednim dla rodziny królewskiej. Ma pokazać solidarność z krajem, który z kolei okazał solidarność ludziom z Ukrainy” – czytamy w uzasadnieniu.

CNN Travel przypomina, że dzielenie ponad 500-kilometrowej granicy sprawiło, że to właśnie nad Wisłą schronienie utrzymała największa liczba uchodźców.

- Niezależnie od tego, czy masz ochotę spędzić wakacje w królewskim pałacu w Warszawie, wyskoczyć na kilka dni do Krakowa, Gdańska, Wrocławia lub Poznania - setki kilometrów od granicy z Ukrainą - czy zaszyć się w lasach, nad jeziorami albo w górach, masz okazję zrobić dobry uczynek tylko poprzez spędzenie wakacji w Polsce – pisze Julia Buckley w CNN Travel.

Najlepsze miejsca na wakacje 2023. Ranking CNN

Na drugim miejscu w zestawieni najlepszych miejsc na wakacje 2023 według CNN Travel jest zachodnia Australia. Jednym z powodów, dla których warto ją odwiedzić jest całkowite zaćmienie słońca, które będzie widoczne 20 kwietnia w mieście Ecmouth i na półwyspie Ningaloo. Na trzecim miejscu uplasowało się miasto Beatlesów. Choć to nie jedyny powód by pojechać do Liverpoolu, zaznaczają eksperci CNN Travel. W maju odbędzie się tam konkurs Eurowizji, a w czerwcu 25. edycja Liverpool Biennial - festiwalu sztuk współczesnych.

Lista miejsc najlepszych na podróż w 2023 roku

Polska Australia zachodnia Liverpool, Wielka Brytania Charleston, Karolina Południowa Wilno, Litwa Fidżi Manaus, Brazylia Saloniki, Grecja Rwanda Göteborg, Szwecja Ras al-Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie Laos Gruyères, Szwajcaria Minneapolis, USA Bogota, Kolumbia Dolina Mustanga, Nepal Tanzania Kair, Egipt Naoshima, Japonia Belize Oaxaca, Meksyk Ottawa, Kanada Uganda

