Wakacje 2023. Chorwacja wprowadza ważne zmiany dla turystów

Wakacje 2023 w Chorwacji tym razem rozliczymy w euro. Od 1 stycznia kraj nad Adriatykiem dołączył do strefy euro. Ci, którzy nie zdążyli wymienić dotychczasowej waluty, mogą płacić kunami jeszcze przez dwa tygodnie, a następnie bez żadnej prowizji wymienić do stu banknotów i monet na poczcie lub w jakimkolwiek banku. W raz z nadejściem 2023 roku Chorwacja przystąpiła także do strefy Schengen, a to oznacza koniec kontroli i sprawdzania paszportów na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.

Wakacje 2023 w Chorwacji. Jaka waluta?

Od 1 stycznia 2023 roku Chorwacja stała się 20. członkiem strefy euro. Jednak kuny nie znikną całkowicie z portfeli Chorwatów i turystów. Na monecie 1 euro znajduje się wizerunek zwierzęcia, od którego swoją nazwę wzięła aktualna waluta. Na jednoeurówce widniej także mapa Chorwacji, szachownica (czyli chorwacki narodowy symbol), oraz kilka liter głagolicy - najstarszego alfabetu używanego do zapisywania języków słowiańskich. Polacy, którzy uwielbiają spędzać wakacje w Chorwacji obawiają się, że wzorem Słowacji i Litwy ceny wypoczynku nad Adriatykiem będą znacznie wyższe niż teraz. Na popularnych forach internetowych pojawiają się informacje, że to już koniec tanich wakacji w Chorwacji. - No trudno, w przyszłym roku wybiorę Albanię – napisał internauta Adam. Podobnych wpisów jest znacznie więcej. Chorwaci są bardziej optymistyczni i tłumaczą, że turyści i tak od dawna w większości płacili w euro, teraz unikną kosztów przewalutowania.

Euro w Chorwacji. Do kiedy można płacić kunami i jaki jest przelicznik?

Chorwacja oficjalnie weszła do strefy Euro już 1 stycznia 2023, jednak do 15 stycznia obowiązuje okres przejściowy. W tym czasie w punktach handlowych, restauracjach i innych placówkach można płacić obiema walutami. Po 15 stycznia Kuny i Lipy przestaną być honorowane. Do końca 2023 roku obywatele Chorwacji będą mogli bezkosztowo wymienić kuny na euro. Kurs wymiany ustalono na poziomie 7,5345 kuny za 1 euro.

Chorwacja żegna się ze swoją walutą. Jaka jest historia kuny?

Dotychczasowa waluta Chorwacji - kuna - nawiązuje do czasów średniowiecznych, gdy powszechne było płacenie skórami upolowanych kun. Wizerunek drapieżnika pojawił się już na pierwszej monecie Chorwatów - bańskim denarze. Kuna została wprowadzona po utworzeniu w czasie II wojny światowej, Niezależnego Państwa Chorwackiego. Gdy komunistyczne władze włączyły ziemie chorwackie do Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii nową walutą stał się dinar jugosłowiański. Po proklamacji niezależnego państwa przez trzy lata obowiązywał dinar chorwacki, którego w 1994 roku zastąpiła kuna. Warto dodać, że kuna dzieli się na 100 lip. Zarówno lipa jak i kuna mają takie samo znacznie w języku polskim i chorwackim. Narodowy Bank Chorwacji tłumaczy, że w czasach panowania Habsburgów na terenie kraju, popularnym zwyczajem było sadzenie lip blisko placów handlowych. Drzewa są także wszechobecne w chorwackim folklorze stąd nazwa dla jednej setnej kuny.

