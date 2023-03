Najtańsze lotniska w Polsce. Skąd najlepiej lecieć na wakacje 2023?

Wakacje 2023 mogą być jeszcze droższe od poprzednich, jednak wciąż można kupić bilety lotnicze w promocyjnych cenach. Eksperci podkreślają, że im wcześniej zarezerwujemy lot tym większa szansa na upolowanie go w przyjaznej dla portfela cenie. Warto wiedzieć, że jednym z czynników, który determinuje koszt lotu jest port lotniczy, z którego rozpoczynamy podróż. Kiwi.com przygotowało zestawienie lotnisk w Polsce, które oferują najniższe ceny w zależności od tego, jak daleko planujemy spędzić urlop. Lotnisko Modlin, w porównaniu z innymi portami lotniczymi w Polsce, oferuje najniższe loty długodystansowe - średnia cena to 259 euro (około 1213 zł). Osoby planujące spędzić wakacje w Azji czy na Bliskim Wschodzie powinny rozpatrzyć wylot z Katowic. Tamtejszy port oferuje atrakcyjne ceny i szeroką siatkę połączeń na Wschód. Z kolei na krótkie loty warto wziąć pod uwagę lotnisko w Gdańsku, w granicach Europy - średnia cena to około 52 euro (około 243 zł).

Najtańsze lotniska w Polsce. Loty do USA, Kanady, ZEA i na Sri Lankę

Kiwi.com, firma travel-tech wykorzystuje swój algorytm do wyszukiwania najtańszych opcji podróż,. Eksperci przygotowali cenne wskazówki dla tych, którzy właśnie planują kolejną podróż, włącznie z wakacjami 2023. Z raportu wynika, że wybierając się w daleką podróż najtaniej polecimy z lotniska w Modlinie, płacąc średnio 259 euro (około 1213 zł). Dla porównania z lotniska Chopina w Warszawie za długodystansowy lot zapłacimy ponad 2 razy więcej, średnio 558 euro (około 2613 zł). Fani kierunków azjatyckich i bliskowschodnich powinni rozważyć lot z Katowic - lokalne lotnisko ma ciekawą i urozmaiconą siatkę połączeń do krajów egzotycznych. Do najpopularniejszych długodystansowych kierunków, do których podróżujący udają się z Modlina należą: Kanada, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Sri Lanka. Z kolei z lotniska w Katowicach pasażerowie najczęściej rozpoczynają podróż do: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych

Najtańsze lotniska w Polsce. Wakacje 2023 w Europie

Osoby planujące urlop w granicach Europy na najtańsze połączenia mogą liczyć z lotniska w Gdańsku, płacąc średnio 52 euro (około 243 zł) za lot, a także z Modlina i Katowic - średnio 61 euro (około 285 zł). Warto rozważyć również Kraków, który plasuje się na trzecim miejscu, oferując loty krótkodystansowe w średniej cenie w wysokości 69 euro (323 zł). Jak informuje Kiwi.com z lotniska Chopina za lot na najkrótszej trasie zapłacimy średnio 111 euro (około 519 zł), a na trasach średnich musimy liczyć się z kosztem około 145 euro (około 678 zł). Najpopularniejsze kierunki, które turyści wybierają z Modlina to: Włochy, Hiszpania, Portugalia, UK i Francja. Z Gdańska najchętniej wybieramy się do krajów skandynawskich - Norwegii i Szwecji, a także do UK, z kolei w Katowicach najwięcej pasażerów zaczyna swoją podróż do Niemiec, na Cypr, a także na południe Europy.

