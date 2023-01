Pełnia Wilczego Księżyca nazywana także Pełnią Lodowego Księżyca jest pierwszą w 2023 roku. Pojawi się na niebie w styczniu, już za kilka dni. Kiedy i o której godzinie będzie można oglądać to zjawisko? Jak wpłynie na nas i co możemy w tym czasie zrobić dla siebie?

Najbliższa penia Księżyca. Kiedy jest pełnia w styczniu 2023?

Najbliższa pełnia Księżyca wydarzy się już na początku 2023 roku. To niezwykłe zjawisko wypada dokładnie w sobotę, 7 stycznia. Nasz naturalny satelita osiągnie maksimum o godzinie 00:09 czyli w nocy z piątku na sobotę. Jeśli pogoda dopisze do obserwacji pełni nie będzie nam potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Warto wyjechać za miasto. Z dala od świateł Pełnia Wilczego Księżyca będzie o wiele lepiej widoczna.

Pełnia w styczniu 2023. Dlaczego to pełnia Wilczego Księżyca?

Według tradycji ludowych pierwsza pełnia każdego roku zwana jest Pełnią Wilczego Księżyca, Lodowym Księżycem oraz Starym Księżycem. Skąd to zjawisko wzięło swoją nazwę? W styczniu rozpoczyna się sezon lęgowy wilków. Wyją i są bardziej agresywne szukając miejsca, gdzie mogłyby się osiedlić - stąd nazwa Pełni Wilczego Księżyca. Nasi przodkowie nazwali ją tak także dlatego, że podczas długich, mroźnych i nieprzyjaznych styczniowych nocy, głodne wilki podchodziły blisko ludzkich osad dając o tym głośno znać. Był to czas pełen niepokoju i troski o bezpieczeństwo najbliższych. Dlatego pilnowanie ognia, który nie miał prawa zgasnąć dawało poczucie, że drapieżniki będą trzymały się z daleka.

Najbliższa pełnia Księżyca będzie wyjątkowa. Wilczy Księżyc w styczniu 2023 to czas oczyszczenia. Zrób rytuał z solą a ochronisz się przed złem

Zmiany związane z Pełnią Wilczego Księżyca zaczniemy odczuwać już dzień wcześniej. Od piątku 6 stycznia czekają nas huśtawki nastrojów - od euforii i radości po dołki i smutki. Wilczy Księżyc pozostanie z nami aż do 8 stycznia. Najbliższa pełnia będzie w znaku Raka. Jego energia wydobędzie naszą odwagę i przypomni o naszej intuicji. Pełnię Wilczego Księżyca warto wykorzystać na odkrywanie ukrytej pewności siebie. Jeśli sami siebie nie docenimy, to nikt tego nie zrobi. Trzeba zaufać wilczemu instynktowi i znaleźć nowe, ekscytujące zajęcie. Styczniowa pełnia, to również czas oczyszczenia siebie i otoczenia. Kąpiel z solą morską, ma wtedy największą skuteczność. Okadź mieszkanie białą szałwią i rozsyp w kątach sól -poczujesz dobrą energię. Lęk i niepokój, które towarzyszyły ci od kilku dni - znikną.

