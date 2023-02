Numerologia imienia. To, jak masz na imię może zdradzić Twoją przyszłość. Ta liczba skrywa przygnębiającą przepowiednię, a inna jest obietnicą szczęścia

„side effects being of human” Rok od premiery EP-ki, która odmieniła życie Karin Ann!

Czym jest numerologia imienia i dlaczego jest tak ważna?

Liczby otaczają nas w każdym aspekcie życia. Miłośnicy numerologii uważają, że każda z tych cyfr ma magiczną moc i niesie wobec nas ważne przesłanie. Numerologia to jedna z dziedzin ezoteryki, która traktuje o metafizycznym znaczeniu imion. Wywodzi się już z czasów starożytnych, a jej początki upatruje się na Bliskim Wschodzie, Indiach oraz Egipcie. Dzisiaj, numerologia to przede wszystkim zabawa liczbami i sprawdzanie ich magicznego znaczenia. Numerologia imienna pozwala na dopasowanie odpowiedniej cyfry do naszego imienia i sprawdzenie, jakie przepowiednia jest nam pisana. Każdemu z imion towarzyszy odpowiednia wibracja, która stanowi podstawowy fundament jego ziemskiej egzystencji. Sprawdź koniecznie, co oznacza Twoje imię i jaka jest jego numerologiczna liczba.

Zobacz także: Horoskop cygański. Starodawna wiedza Romów zdradzi Twą przyszłość. Czeka Cię wielkie cierpienie, a może otworzy się róg obfitości?

Jak obliczyć numerologię imienia?

Nasze imię wymawiamy miliony razu. Sprawia to, że zyskuje ono specjalną moc, a jego wibracja towarzyszy nam na każdym kroku. Aby obliczyć numerologię musisz wybrać tę wersję swojego imienia, którą posługujesz się najczęściej. Może to być zdrobnienie, jednak tylko to, które faktycznie jest przez Ciebie i Twoich bliskich. Następnie pod każdą listerę należy podstawić pasującą mu cyfrę według wzoru:

1 - A, J, S,

2- B, K, T,

3 - C, L, U,

4 - D, M, V,

5 - E, N, W,

6 - F, O, X,

7 - G, P, Y,

8- H, Q, Z,

9 - I, R.

Numerologia wykorzystuje alfabet łaciński, zatem jeżeli w Twoim imieniu występują znaki z języka polskiego zastąp jest literami bez znaku diakrytycznego. Dodaj do siebie cyfry, Jeżeli wyjdzie Ci dwucyfrowa liczba dodawaj aż otrzymasz pojedynczą cyfrę. Jeżeli masz już numerologiczną liczbę swojego imienia to teraz sprawdź, co ona oznacza.