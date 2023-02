"Pączkuj dobro". Wspaniała inicjatywa w Tłusty Czwartek

Co widzisz na obrazku? Prosty test na osobowość zdradzi, czy znajomi Cię lubią. Poznasz prawdę o swoich relacjach. Liczy się pierwsze wrażenie

15 lutego w Dniu Walki z Rakiem Dzieciństwa Fundacja Herosi i Maczfit zachęcają Polaków do zakupu „wirtualnego pączka” na platformie: https://pomagam.pl/paczkujdobro, aby wesprzeć młodych pacjentów w powrocie do zdrowia. Całkowity dochód z kampanii, która trwa w dniach od 15 do 21 lutego 2023 roku, zostanie przeznaczony na potrzeby statutowe Fundacji Herosi – m.in. finansowanie nierefundowanego przez NFZ leczenia dzieci i młodzieży przez pierwsze 3 mies. leczenia.

Fundacja Herosi od 14 lat aktywnie wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi z całej Polski. Pacjenci Kliniki otrzymują kompleksową opiekę: od diagnozy, poprzez chemioterapię i zabiegi operacyjne, aż po rehabilitację i wsparcie psychologiczne. Celem nadrzędnym funkcjonowania Fundacji, poza niezwykle ważnym wsparciem duchowym i odwiedzaniem pacjentów na oddziale oraz spełnianiem ich mniejszych i większych marzeń, jest działanie mające na celu pozyskiwanie funduszy na leczenie nierefundowane przez NFZ, przede wszystkim leczenie celowane. Od stycznia 2023 roku, Fundacja Herosi zabezpiecza wszystkim zakwalifikowanym pacjentom pierwsze trzy miesiące leczenia, gwarantując pokrycie kosztu zakupu leków celowanych bez względu na stan majątkowy i możliwości finansowe rodziny.

