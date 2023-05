Pary z wieloletnim stażem zdradzają sekret swojego związku. Chodzi o numerologiczny podział, który zapewnia równowagę w uczuciach

Przepis na udany związek? Metoda 222

Zasada 222 w związku to specyficzny trik polegająca na podziale czasu. Jak podaje portal radiozet.pl po raz pierwszy, zasada 222 pojawiła się w serwisie Reddit w 2015 roku. Od pewnego czasu znów jest popularna i coraz więcej par przyznaje się, że z niej korzysta. Na czym polega zasada 222? To prosty podział czasu w związku polegający właśnie na cyfrze 2. Zakłada ona, że każda para co dwa tygodnie powinna wybrać się na romantyczną randkę, co 2 miesiące należy spędzić razem weekend poza miasto, a co dwa lata konieczny jest wspólny urlop. Powinien on trwać minimum tydzień. Zasada 222 znalazła uznanie w oczach psychologów oraz terapeutów. Terapeutka Laura Silverstein w rozmowie z portalem Woman’s World przyznała, że taki podział zapewnia strukturę i odpowiedzialność w związku. Pomaga w budowaniu wspólnego życia, a z drugiej strony pozwala także na indywidualne zajęcia.

222 - liczba anielska w numerologii

Liczba 222 również w numerologii ma wielkie znaczenia. Uznawana jest za jedną z najpotężniejszych liczb anielskich. Wzmacnia emocje i uczucia, dlatego jest idealna dla par. Podkreśla relację łączącą dwie osoby i dba o jej silne fundamenty. Liczba 222 to symbol życiowego porządku i znak, że w Twoim życiu wszystko układa się tak, jak powinno. Oznacza równowagę sił w związku i poczucie wzajemnej miłości. To zdecydowanie najważniejsza liczba w numerologii na wszystkich par.

