Dramat pięknej blondynki. Mężczyźni zamienili jej życie w koszmar. "Chciałbym zjeść twoją..."

Dziennikarka dostaje sprośne wiadomości od mężczyzn

Emma Louise Jones na co dzień pracuje jako reporterka BBC Sport. Kobieta prowadzi również konto w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia i filmiki zarówno z życia codziennego, jak i swojej pracy. Ostatnio Emma pożaliła się w sieci problemem, z jakim zmaga się od jakiegoś czasu. Chodzi o wiadomości, które otrzymuje od mężczyzn. Te bywają sprośne i wręcz wulgarne. Dziennikarka w końcu nie wytrzymała i postanowiła upublicznić jedną z nich, którą otrzymała na prywatną skrzynkę. "Emma Jones, czy mogę zjeść twoją waginę?" - napisał do niej pewien "fan". - Czasami słyszę, że jeśli zignoruję te komentarze, to ludzie przestaną pisać te obrzydliwe rzeczy. To jednak nie jest prawda. Te wiadomości przychodziły przez lata, a ja milczałam na ten temat. To się nigdy nie zmieniło - napisała Emma Louise Jones na swoim profilu na Instagramie.

- Wiem, że czasem śmiejemy się z ich treści, ale to jest prawdziwy problem z ludźmi, którzy czują, że mogą anonimowo wysyłać takie wiadomości bez żadnych reperkusji. Dzielę się nimi, bo chcę, aby ludzie zrozumieli, co ja (i inni) czują, budząc się każdego dnia. Chcę, aby ludzie wiedzieli, że te rzeczy są prawdziwe i cały czas trwają - dodała Emma. Internauci w komentarzach skrytykowali autora wiadomości. Niektóre kobiety zaczęły także udostępniać treści wiadomości, który one otrzymały w ostatnim czasie od facetów.

Hope you’re having a better Friday night than my DMs x pic.twitter.com/BvixdrsFdk— Emma Louise Jones (@eljonesuk) January 27, 2023

