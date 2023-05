Piękne życzenia na Dzień Mamy. Krótkie, rymowane i wzruszające. Tak podziękujesz swojej mamie. Dzień Matki 26 maja 2023

Dzień Matki 2023. Życzenia, które wyrażają miłość i wdzięczność

Dzień Matki 2023 to jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku. W Polsce Dzień Matki obchodzimy 26 maja i to właśnie tego dnia składamy swoim mamom najlepsze życzenia. Wysyłamy je SMS lub zapisujemy na kartce, którą potem dołączamy do kwiatów lub składamy osobiście. Nie masz pomysłu na życzenia na Dzień Mamy? Czasami wystarczy kilka prostych słów prosto z serca, aby uradować swoją rodzicielkę i powiedzieć jej, że ją kochasz. Podziękuj mamie za jej wkład w twoje wychowanie i miłość, którą cię obdarzyła. Złóż jej piękne życzenia na Dzień Mamy 26 maja. Słowa, które na pewno chciałaby usłyszeć to "kocham cię". Podpowiadamy, jakie życzenia dla mamy z pewnością ją wzruszą. Jeśli nie wiesz, jak wyrazić swoją miłość do niej, skorzystaj z naszych propozycji życzeń na Dzień Matki 2023. Są krótkie i gotowe do druku lub skopiowania do SMS.

Życzenia na Dzień Mamy. Krótkie

Życzę Ci, kochana Mamo,

stu lat życia w ciągłym uśmiechu

i samych radosnych oddechów!

Milion pięknych chwil bez złości

Oraz wiecznej pomyślności!

****

Mamo, jesteś dla mnie jak gwiazda,

zawsze prowadząca do domu.

W Dniu Matki chcę Ci podziękować za to,

że zawsze jesteś przy mnie.

Życzę Ci, aby każdy Twój dzień był pełen miłości, radości i spełnienia.

****

Najdroższa Mamo!

Zawsze cierpliwa, oddana, troskliwa,

zawsze spiesząca z pomocą,

żyj w szczęściu i zdrowiu.

Sto lat ukochanej Mamie życzy córka!

***

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi.

Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni,

że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi

dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.

***

Kochana Mamo, na Dzień Matki życzę Ci

radości, uśmiechu i wszystkiego, co najlepsze.

Jesteś dla nas nieskończonym źródłem miłości.

***

Kochana mamo, całym sercem życzę

wszelkich dobroci, których nie zliczę...

To serce moje, od kiedy żyję,

gorąco i mocno dla Ciebie bije!

***

Dużo zdrowia i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez,

pełni szczęścia, jeśli chcesz.

***

Jakie to szczęście, że mam Ciebie mamo,

że uśmiech wita mnie Twój co rano,

że tyle zadbań, tyle przypomnień

i czułej troski masz co dzień o mnie.

