i Autor: Shutterstock Dzień Matki

Dzień Matki 2023

Piękna mama to szczęśliwa mama Podaruj jej odrobinę miłości

WE FRANCJI: JE T'AIME MAMAN, ZNACZY: KOCHAM CIĘ MAMO. I CHOĆ ŻYCZENIA W DNIU MAMY BĘDZIEMY SKŁADAĆ W OJCZYSTYM JĘZYKU, TO PREZENT MOŻE BYĆ RODEM Z FRANCJI. DLA FRANCUZEK MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ, ŻE CZAS PŁYNIE WOLNIEJ. A WSZYSTKO TO ZASŁUGA PODEJŚCIA DO URODY, MAKIJAŻU I STYLU. OTO TOP TRZY POMYSŁY NA PREZENT IDEALNY DLA MAMY W DUCHU FRANCUSKIEJ PIELĘGNACJI OD MARKI EISENBERG PARIS.