Pochodzisz ze szlachty czy chłopstwa? W ten sposób możesz to szybko sprawdzić

Raczej większość z nas nie zastanawia się nad swoim pochodzeniem i możemy przez całe życie być nieświadomi tego, że nasza rodzina ma korzenie szlacheckie. Dlatego badanie historii naszych przodków może się okazać niesamowicie fascynujące. I przy okazji w bardzo prosty sposób możemy się przekonać, czy mamy szlacheckie pochodzenie, czy jednak pochodzimy z chłopstwa. Kiedyś krążyło przekonanie, że o pochodzeniu człowieka świadczy końcówka jego nazwiska. Zgodnie z tym, jeśli nasze nazwisko kończy się na -ski, -icz lub -cki, jest to dowód na to, że wywodzimy się ze szlacheckiego rodu. Oczywiście jest w tym odrobina prawdy, jednak nie daje nam ono gwarancji, że nasi przodkowie byli szlachcicami. Dlaczego? Otóż posiadanie nazwiska z wymienioną wyżej końcówką może świadczyć o represjach, które były niegdyś wymierzane przez zaborcę. - Często mówi się, że nazwiska zakończone na -ski czy -cki to nazwiska szlacheckie. Jest w tym cząstka prawdy. Tylko jednak wówczas, gdy chodzi o nazwiska odmiejscowe. Jan, który posiadał wieś o nazwie Sucha, identyfikował się początkowo jako Jan z Suchej. Z czasem jednak zaczynał się mianować Janem Suskim. Jeśli zaś Wojciech był dziedzicem Dobrej Woli – stawał się Wojciechem Dobrowolskim. Takie nazwiska wskazywały na to, co dany szlachcic posiadał" – wyjaśniła w rozmowie z PAP dr Monika Kresa z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak sprawdzić swoje pochodzenie?

Najlepszą metodą na przekonanie się, kim byli nasi przodkowie, jest szczegółowe poznanie historii rodziny. Można w tym celu porozmawiać ze starszymi członkami rodziny. Pomocne mogą być także państwowe zbiory, których kopie znajdziemy w Archiwach Państwowych. Są to między innymi księgi parafialne, spisy ludności czy też akty instytucji sądowych. W dokumentacgh tych mozna znaleźć nazwiska właścicieli nieruchomości, ale również dane o członkach rodziny, zobowiązaniach finansowych czy testamentach.

