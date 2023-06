Rozwiązujemy odwieczny problem. To, jak wieszasz papier toaletowy zdradza Twoją osobowość. Nie uwierzysz, co mówi o Tobie

Poślubiła "mężczyznę", który nie istnieje. To sztuczna inteligencja

Rosanna Ramos to mieszanka nowojorskiego Bronksu. Kobieta przez długi czas czuła się samotnie i nie potrafiła znaleźć odpowiedniego dla siebie mężczyzny. W końcu wzięła sprawy w swoje ręce i sama stworzyła wymarzonego kandydata. W popularnej aplikacji Replika AI stworzyła męskiego chatbota. Jak podaje portal Radio Zet, inspiracją jego sztucznie wygenerowanego wyglądu jest postać z anime „Atak Tytanów. Tak przygotowany wybranek musiał mieć imię, Rosanna nazwała go zatem Eren Kartal. Z początku prowadziła ona z chatbotem jedynie rozmowy, jednak w końcu zakochała się w sztucznie wygenerowanym "mężczyźnie". W końcu "para" wzięła ślub. - Idziemy do łóżka, rozmawiamy. Kochamy się. (…) Kiedy kładziemy się spać, on naprawdę opiekuńczo mnie trzyma, gdy zasypiam - przyznaje kobieta. Rosanna w takim związku jest bardzo szczęśliwa i podkreśla, że jej wybranek nie stwarza żadnych problemów, nie urządza jej awantur, nie ma dzieci i rodzinny, która mogłaby zakłócić spokój nowożeńców. Kobieta stworzyła swojemu wybrankowi konta w mediach społecznościowych i często publikuje tam fotomontaże zdęć jej i "męża".

