Poznaliśmy najgorętsze fantazje erotyczne Polek. Nie do wiary, że aż ponad połowa się do tego przyznaje. Życie seksualne Polaków

Prosty test obrazkowy zdradzi, czy inni Cię lubią. Jeżeli widzisz to na obrazku to znaczy, że jesteś dobrym przyjacielem

Poznaliśmy najgorętsze fantazje erotyczne Polek. Nie do wiary, że aż ponad połowa się do tego przyznaje

Fantazje seksualne i życie erotyczne dla wielu osób pozostają tematem tabu. Raczej niechętnie o tym rozmawiamy z innymi i to zrozumiałe, że intymność chcemy zachować dla siebie. Jednak najnowsze badanie "Seksualna mapa Polki" przeprowadzone przez firmę Gedeon Richter Polska uchyla rąbka tajemnicy. Dowiadujemy się z niego, jak wygląda życie seksualne Polek, ale też, o czym najczęściej fantazjują. W badaniu wzięło udział 1076 kobiet w wieku 18-69 lat. Zapytano je m.in. o częstotliwość zbliżeń, liczbę partnerów seksualnych, o to, co je podnieca, a co studzi pożądanie. I tu spore zaskoczenie, bo aż 58 proc. badanych przyznało się do masturbacji.

Jak wygląda życie seksualne Polaków?

Z deklaracji kobiet, które wzięły udział w badaniu wynika, że raczej niechętnie sięgają w łóżku po gadżety. Aż 63 proc. Polek, nigdy z nich nie korzystała. Respondentki zapytano też o fantazje seksualne. 41 proc. badanych wyznało, że myśli o intymności z nieznajomym mężczyzną, a 28 proc. z nieznajomą osobą bez względu na płeć.

Groby SEKSBOMB PRLu Ich kariery ZNISZCZYŁ alkohol i depresja l Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.