Ulubiona pozycja seksualna wyjawia prawdę o związku. Ekspertka od seksu wyjaśnia, jak ona wpływa na Waszą relację

Ulubiona pozycja seksualna zdradza prawdę o związku

Brytyjska ekspertka od seksu Tracey Cox twierdzi, że w trakcie jednego zbliżenia przeciętna para wybiera średnio dwie lub trzy pozycje seksualne. "Nie ma czegoś takiego jak »najlepsza« pozycja. Wszystko zależy od waszych ciał i wzrostu, indywidualnych preferencji, nastroju, waszego wieku i etapu związku." - wyjaśnia w rozmowie z brytyjskim Daily Mail. Ekspertka odniosła się również do znaczenia pozycji seksualnych w związku. Okazuje się, że jeśli partnerzy raczej stawiają na jedną pozycję, i to właśnie dzięki niej uzyskują spełnienie w zbliżeniu, to może ona wiele powiedzieć na temat łączącej ich relacji. Tracey Cox przekonuje, że dzięki ulubionej pozycji seksualnej łatwo można zdemaskować również problemy w związku. A wy macie swoją ulubioną pozycję seksualną? Sprawdź w galerii, co ona mówi o Waszym związku.

