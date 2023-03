Równonoc wiosenna 2023 rozpocznie nowy rok astrologiczny. Te wróżby i rytuały na pierwszy dzień wiosny przyniosą szczęcie

Numerologia inflacji na wiosnę 2023. Co o cenach i naszych portfelach mówi ezoteryka? Nie ma dobrych wieści. Te informacji przyprawią Cię o ciarki. Numerologia jasno to wskazuje

Równonoc wiosenna to czas, kiedy mrok i świat spotykają się po środku drogi. W 2023 roku będzie to w nocy z 20 na 21 marca czyli z poniedziałku na wtorek. Granica między światami jest wtedy bardzo cienka. To magiczny czas, który rozpoczyna Nowy Rok Astrologiczny. – To będzie wyjątkowo ważny dzień w marcu, ponieważ nałoży się kilka ważnych wydarzeń. Równonoc Nowy Rok Astrologiczny, rozpoczęcie Sezonu Barana oraz Nów Księżyca i oczywiście – wiosna – zauważa na Instagramie astrolożka red_viridi.

Równonoc wiosenna 2023. Ostara i rytuały. Jak obchodzić pierwszy dzień wiosny żeby przyciągnąć szczęście?

Równonoc wiosenna w 2023 roku wypada na początku tygodnia, co może utrudniać przeprowadzenie niektórych rytuałów na przyciąganie szczęścia. Jednak możemy wykorzystać poprzedzający ten czas – weekend. Święto Ostara oznacza odrodzenie, odnowienie i zmartwychwstanie. To ostatnie święto w ciemnej połowie koła roku. To moment siania ziaren miłości i magii. Wszystko wokół budzi się do życia. Ziemia zaczyna rodzić, zwierzęta instynktownie łączą się w pary, by wydać na świat potomstwo. To czas płodności i wiosennych bogów. Jednym z rytuałów tego święta jest oczyszczenie siebie i przestrzeni wokół.

- Tradycja wiosennych porządków nie jest przypadkowa. Ponieważ święto Ostara jest ostatnim świętem po ciemnej stronie roku, zapowiada nowy sezon życia w naturze. Nie tylko nasze fizyczne pomieszczenia pokryły się kurzem, czasem odkurzania wymagają też nasze mentalne. Wiosną, a w szczególności w czasie święta Ostara, zwracamy się ku sobie i odbudowujemy równowagę między naszym otoczeniem fizycznym i przestrzenią w głowie – pisze Temperance Alden w swojej książce „Rok czarownicy. Żyj w rytmie natury dzięki magii intuicyjnej” Autorka radzi więc medytacje i uprzątnięcie ze swojej przestrzeni myśli ale także przedmiotów, które już nam nie służą.

Pierwszy dzień wiosny 2023. Zwyczaje, wróżby i rytuał na szczęście

Chyba wszystkim w szkolnych czasach zdarzyło się topić marzannę – słowiański symbol zimy i śmierci. Słowianie traktowali ten rytuał bardzo poważnie, dziś w Polsce ma on raczej charakter zabawy. Marzanna, to kukła którą robi się zazwyczaj ze słomy i starych ubrań na podobiznę kobiety, a następnie topi - ma symbolizować odejście zimy i początek wiosny. Ale warto przygotować swoją wersję bogini (z naturalnych materiałów, które szybko rozpuszczą się w wodzie i będą nieszkodliwe dla środowiska), którą symbolicznie wrzucimy do wody z intencją spełnienia marzeń na kolejny rok. Wśród wiosennych przesądów jest także ten dotyczący porządku. Jeśli pierwszego dnia wiosny w twoim domu panuje bałagan, jak najszybciej go uprzątnij. W przeciwnym razie czekają cię kłopoty. Warto także pozbyć się z domu niepotrzebnych, zepsutych przedmiotów. Ich gromadzenie przynosi pecha. Pierwszego dnia wiosny warto także wykonać rytuał na wygonienie duchów pecha. Jak to zrobić?

Równonoc wiosenna 2023. Rytuał na wyganianie duchów pecha

Pierwszy dzień wiosny to doskonały czas by wygonić ze swojego życia pecha. Gdy ten prześladuje nas przez dłuższy czas pierwszą rzeczą jaką należy wtedy zrobić jest oczyszczenie wibracji domu lub mieszkania. W tym celu weź garść soli do jednej dłoni, drugą trzymaj nad nią i poproś o błogosławieństwo tej oczyszczającej substancji. Następnie przejdź przez każde pomieszczenie i rozsyp w każdym kącie odrobinę. Później weź oczyszczającą kąpiel z odrobiną soli. Żeby zapobiec powrotowi niechcianych bytów przez trzy kolejne dni zapalaj kadzidło z paczuli.

Równonoc wiosenna w astrologii. Nowy rok astrologiczny 2023

Nowy rok astrologiczny zawsze rozpoczyna się wraz sezonem Barana czyli 20 marca. To pierwszy dzień astronomicznej wiosny, który w 2023 roku jest połączony z nowiem Księżyca. To odrodzenie i nowa, wiosenna energia. Chcesz działać i niczego się nie boisz. W końcu Baran, jako pierwszy znak zodiaku rządzony jest prze wojowniczą planetę, jaką jest Merkury. Ale uwaga! Nie spiesz się i nie podejmuj decyzji zbyt pochopnie. Baran ma w zwyczaju najpierw mówić lub działać, a dopiero później myśleć. Dlatego mając tę świadomość rozsądnie wykorzystaj motywację, którą ci daje. Inaczej łatwo wkroczysz na wojenną ścieżkę z kimś z bliskiego otoczenia. Najbliższy nów zapewni konsekwencje w działaniu, zatem twój zapał tym razem zamiast słomianego może okazać się trwały. Skup się na tym, co jest w twoim życiu ważne, obudź się wreszcie z zimowego snu i zacznij działać. Nowa, lepiej płatna praca? Na co czekasz! Napisz CV i wyślij do wymarzonego miejsca pracy, nawet jeśli dana firma nie prowadzi teraz rekrutacji. To naprawdę wyjątkowy nów, który umiejętnie wykorzystany popchnie do działania i przyniesie ogromne korzyści.

- 20/21.03. Przed nami bardzo ważny czas skupiający w sobie energie wspierające nasze plany i marzenia. To idealny moment na rozpoczynanie nowych rzeczy, projektów i mówię tutaj o każdej sferze naszego życia począwszy od tej prywatnej kończący na zawodowej – pisze na Instagramie astrolożka red_viridi, która przypomina, że to idealny czas na zasiewanie intencji. W swoim poście zwraca uwagę, że to potężny czas, który przyniesie efekty. W sam raz na medytacje, wyznaczanie celów, tworzenie mapy marzeń i przygotowania do sezonu zaćmień.

