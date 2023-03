Ta kobieta spełnia się jako "tradycyjna żona" i pozwala mężowi na sypianie z innymi.…

Tylko wyjątkowe osoby dostrzegają to na obrazku. Posiadają rzadką cechę osobowości. A Ty co widzisz na obrazku?

Lubi dbać o dom i spełniać zachcianki męża. Pozwala mu nawet sypiać z innymi

Swoim wyznaniem Monica Huldt mieszkająca w Scottsdale w Arizonie dosłownie rozwścieczyła internautów. 37-latka wyznała, że lubi jak mąż wydaje jej polecenia i ogromną radość daje jej ich realizowanie. Kobieta dba o dom, sprząta, gotuje, ale także spełnia zachcianki ukochanego. - John lubi, gdy ubieram się ładnie w domu, na przykład seksownie i sportowo i nie lubi, gdy noszę makijaż - zdradziła w rozmowie z "Love Don't Judge". Monica Huldt nie ma również nic przeciwko temu, aby jej mąż sypiał z innymi kobietami. Twierdzi, że tak robią samce alfa i nie widzi w tym nic złego. - Lubię, gdy mężczyzna przejmuje kontrolę i bierze to, na co ma ochotę. Zawsze jestem dostępna, by spełniać potrzeby męża i uwielbiam to. Nie mam z tym żadnych problemów - wyjaśnia 37-latka. - Po pierwsze, to spanie z innymi kobietami to naprawdę niewielka część naszego związku - wtrącił John w rozmowie na kanale "Love Don't Judge" na YouTube.

Przyjaciele zarzucili jej, że "straciła godność kobiety"

Choć Monica Huldt niejednokrotnie usłyszała już słowa krytyki nawet ze strony swoich przyjaciół, to kompletnie się tym nie przejmuje. - Właściwie to przyjaciele z dzieciństwa mówili mi wprost, że straciłam godność kobiety - mówi kobieta. Uważa jednak, że takie życie ją naprawę uszczęśliwia i daje jej dużo satysfakcji. - Niektóre kobiety mogą nie lubić, gdy mówi im się, co mają robić lub nosić, ale ja uwielbiam, gdy mąż daje mi instrukcje. Jest wtedy szczęśliwy, a to z kolei uszczęśliwia mnie - wyznała Monica.

