To znak, że Twój związek się rozpada. Eksperci nie mają złudzeń, na tym etapie nie ma już co ratować

Te sygnały to znak, że Twój związek się rozpada. Sprawdź, na co zwrócić uwagę

Każdy związek jest inny i ciężko dopasować relacje miłosne do naukowych ram. Jednak jak podaje portal stylzycia.radiozet.pl eksperci z Wielkiej Brytanii przenalizowanie zachowanie partnerów w wiązkach i dostrzeli pewne sygnały, które powtarzają się. To najbardziej irytujące i denerwujące zachowania, które mogą doprowadzić druga połówkę do podjęcia decyzji o rozstaniu. Jak przestrzegają eksperci dotyczy to zarówno wieloletnich związków, jak tych z krótkim stażem. Jednym z najbardziej niepokojących sygnałów jest brak zainteresowanie i spadek motywacji do walki o partnera lub partnerkę. Zdaniem naukowców do rozstania może doprowadzić także duża odległość pomiędzy partnerami. Związki na odległość bardzo często kończą się rozpadem. Problemem może być także zbyt duże przywiązanie do partnera. Nikt nie lubi czuć się jak w potrzasku i każdy potrzebuje indywidualnej przestrzeni w życiu.

