Titanic znów w kinie. Kiedy będzie można obejrzeć romantyczną historię Jacka i Rose?

„Titanic” 2023 pojawi się w polskich kinach. Dla wielu będzie to okazja, by przypomnieć sobie historię miłości Jacka i Rose, którą z zapartym tchem można było oglądać na wielkim ekranie 25 lat temu. To właśnie ten jubileusz jest okazją do odświeżenia filmu Jamesa Camerona i pokazanie go światu ponownie w technologii high frame rate zapewniającej zwiększoną płynność ruchu.

Titanic 2023. Kiedy premiera w polskich kinach?

„Titanic” pierwszy raz trafił do kin w grudniu 1997 roku i szybko stał się wielkim hitem. To także największy hit Jamesa Camerona do czasów „Avatara”. Romantyczna miłość Jacka i Rose oraz znakomici w tych rolach Leonardo DiCaprio i Kate Winslet na stałe zapisały się na kartach historii kinematografii. Film został doceniony zarówno przez krytyków. Produkcja zdobyła 4 Złote Globy i 11 Oscarów. „Titanic” zarobił 2,2 miliarda dolarów i stał się filmem nr 3 w rankingu najbardziej kasowych przebojów kinowych wszech czasów. W 2023 roku film ponownie trafi do kin. Polska i światowa premiera odbędą się tego samego dnia - 10 lutego 2023 roku. Większość kin właśnie tego dnia rozpocznie wyświetlanie zremasterowanej wersji filmu. Niektóre jednak pokażą go dopiero w walentynki.

Titanic 3 D. Kultowy film wraca do kin kolejny raz

Pierwszy powrót „Titanica” do kin odbył się w 2012 roku. Film w wersji 3 D można było obejrzeć znów z okazji piętnastolecia produkcji. Widzowie szturmem ruszyli do kin i wydali na bilety około 350 mln dolarów. Kolejne seanse „Titanica” raczej nie zmienią pozycji filmu w historii najbardziej kasowych. Jak pisaliśmy wyżej, miłosna historia Jacka i Rose zajmuje na tej liście trzecie miejsce. Do drugiego w rankingu filmu - „Avengers: Koniec gry" - brakuje ponad 600 milionów dolarów.

