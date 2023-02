Niewiarygodne, jak ten pies zareagował na widok niemowlaka. Niesamowita reakcja, która sprawi, że łzy same napłyną Ci do oczu

Mówi się, że karma zawsze wraca ale to nie zawsze musi być złe. Liczby karmiczne w numerologii mogą być wskazówką, którą drogę wybrać w obecnym życiu. Jeśli w w twojej dacie urodzenia są następujące liczby: 13, 14, 15, 16, 19, 26 możesz odkryć, to czego było za dużo lub za mało w twoich poprzednich wcieleniach i wybrać odpowiednią przyszłość. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć, to co cię akurat spotyka.

Spis treści

Liczby karmiczne. Jak obliczyć karmiczny dług?

W numerologii istnieje sześć liczb karmicznych. To, jak pisaliśmy wyżej: 13, 14, 15, 16, 19, 26. Jeśli, któraś z nich pokrywa się z dniem miesiąca, w którym przyszłaś/przyszedłeś na świat, to znaczy, że w obecnym życiu masz do spłacenia dług z poprzednich wcieleń. To liczby nacechowane szczególna wibracją. Niektórzy numerolodzy wyliczają je także w portrecie numerologicznym oraz w imionach i nazwiskach.Niektóre liczby karmiczne mogą być sumą cyfr w naszej dacie urodzenia. Jakie przesłanie niosą za sobą poszczególne cyfry?

Liczby karmiczne. Dzień urodzenia niesie za sobą ważne przesłanie

Liczby karmiczne nie zawsze muszą wiązać się z czymś złym. Choć wielu osobom wydaje się, że któraś z tych liczb - 13, 14, 15, 16, 19, 26 – w dniu urodzenia to zły omen, to warto spojrzeć na to z drugiej strony. Potraktować, je jako wskazówkę i ułatwienie w aktualnym życiu. Liczby karmiczne pokazują nam nierównowagę energetyczną czyli dług, który zaciągnęliśmy w poprzednim wcieleniu. Być może przez nadmiar skrzywdziliśmy inne osoby, dlatego tym razem musimy to naprawić. Doprowadzić do równowagi. Dzięki tym cyfrom możemy się czegoś nauczyć i zrozumieć swoją rolę w obecnym życiu. O to oznaczają poszczególne liczby karmiczne.

Liczby karmiczne. Co oznacza 13 w dniu urodzenia?

Jeśli urodziłaś/urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca, to oznacza, że masz do spłacenia dług pracy. Karmiczna liczba 13 to znak, że w jednym z poprzednich wcieleń czerpałaś/eś korzyści kosztem ciężkiej pracy innych. Dlatego w tym życiu musisz spłacić ten dług. Zrozumiesz, że sama/sam musisz zapracować na swój sukces. Racjonalnie gospodarować finansami i wspierać innych. Etos pracy, to twój karmiczny dług. Nie osiągniesz celu, jeśli nie dasz z siebie wszystkiego.

Liczby karmiczne. Co oznacza 14 w dniu urodzenia?

Liczba 14 w dacie urodzenia to karmiczne wyzwanie wolności. Oznacza, że w którymś z poprzednich wcieleń nadmiernie korzystaliśmy z wolności lub wręcz odwrotnie mieliśmy ją bardzo ograniczoną. Dlatego w obecnym życiu czas znaleźć balans. Robić rzeczy, które mają sens, odrzucić wszystko co nas rozprasza jednocześnie nie krzywdząc innych i pamiętając o sobie. To trudne ale równowaga w korzystaniu z własnej wolności pozwoli spłać karmiczny dług a przy okazji uczyni twoje życie lepszym.

Liczby karmiczne. Co oznacza 15 w dniu urodzenia?

Liczba 15 w karmicznym znaczeniu wiąże się z cielesnością. Jeśli występuje w naszej dacie urodzenia oznacza, że którymś z poprzednich wcieleń traktowaliśmy swoje ciało zbyt instrumentalnie. Mogliśmy wykorzystywać swoją atrakcyjność do osiągnięcia celów. Dlatego w tym życiu możemy odczuwać pociąg do wchodzenia w związki oparte jedynie na fizyczności, jednak nie sprawia one, że poczujemy się szczęśliwi. Tylko fizyczność połączona z miłością sprawi, że poczujemy satysfakcje.

Liczby karmiczne. Co oznacza 16 w dniu urodzenia?

Liczba 16 w karmicznym znaczeniu oznacza, ze w poprzednim życiu zabrakło miłości, empatii i oddania. W którymś z poprzednich wcieleń mogliśmy zawrzeć związek bez miłości. Ktoś mógł nas do niego zmusić albo sami uznaliśmy, ze będzie to dla nas opłacalne. Kierując się egoizmem i przekonaniem o własnej nieomylności możesz odczuwać przytłoczenie w obecnych relacjach. Jednak warto wykazać się empatią, wsłuchać w potrzeby innych i spróbować znaleźć kompromis, który będzie dobry dla każdej ze stron.

Liczby karmiczne. Co oznacza 19 w dacie urodzenia?

19 to liczba karmiczna, która może wystąpić w dniu naszego urodzenia ale także po zsumowaniu daty. Oznacza, że w którymś z poprzednich wcieleń mogliśmy nadużywać władzy, kierować się snobistycznymi pobudkami lub traktować innych z góry. Rozsiewanie krzywdzących plotek, które mogły nam przynieść korzyści mogło być jednym z twoich ulubionych zajęć. Dlatego w tym życiu uczysz się empatii i szacunku dla innych. Osiągniesz sukces tylko wtedy, gdy będziesz doceniać nie tylko równych sobie, ale także osoby, które w biznesowej hierarchii są znacznie niżej.

Liczby karmiczne. Co oznacza 26 w dacie urodzenia?

26 to liczba karmiczna, która może wystąpić w dniu naszego urodzenia ale także po zsumowaniu całej daty urodzenia ale także w portrecie numerologicznym.Może oznaczać, że w poprzednim wcieleniu nadużywaliśmy możliwości naszego ciała dlatego w tym życiu dopadają nas choroby i złe samopoczucie. 26 może także oznaczać, że poświęcalismy zbyt dużo czasu pracy zamiast rodzinie dlatego tym razem musimy dążyć do równowagi.

