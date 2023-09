Taki kolor oczu mają wybitnie inteligentne kobiety. Mężczyźni szaleją na ich punkcie. Kolor oczu a osobowość

To 8 najgorszych cech psychopaty. Kłamanie to przy tym pikuś. Jak rozpoznać osobowość psychopatyczną?

Kobiety o tym kolorze oczu są dla mężczyzn najatrakcyjniejsze

Mówi się, że wystarczy komuś spojrzeć w oczy, aby dowiedzieć się, co kryje się w jego duszy oraz jaką jest osobą. Znana jest również teoria, że istnieje silny związek między kolorem oczu, jaki posiadamy z naszą osobowością. Oznacza to, że każdemu kolorowi oczu można przypisać szereg cech osobowości charakteryzujących jego posiadacza. I ponoć to kobiety o tym jednym kolorze oczu są uznawane przez mężczyzn za wyjątkowo atrakcyjne. Chodzi o panie o zielonych oczach. Naukowcy z Uniwersytetu Orebro w Szwecji uważają wręcz, że zielonookie kobiety wybitnie inteligentne. Jednak to nie koniec zalet tych osób. Posiadaczki zielonych oczu są uważane przez mężczyzn za kobiety seksowne i atrakcyjne. Ich magnetyczne spojrzenie przyciąga płeć przeciwną i często te panie cieszą się wianuszkiem adoratorów. Z natury są spokojne, poukładane i można na nie liczyć w każdej sytuacji. Mają wielu przyjaciół i z łatwością nawiązują relacje z innymi.

Kolor oczu a osobowość

A co Twój kolor oczu mówi o Tobie?

Niebieskie oczy a osobowość - te osoby łatwo radzą sobie z wyzwaniami i chętnie pomagają innym. To urodzeni organizatorzy z analitycznym umysłem. Są sympatyczni i uprzejmi.

a osobowość - te osoby łatwo radzą sobie z wyzwaniami i chętnie pomagają innym. To urodzeni organizatorzy z analitycznym umysłem. Są sympatyczni i uprzejmi. Szare oczy a osobowość - osoby kreatywne, o wrażliwej duszy. Typ samotnika o wysoko rozwiniętej wyobraźni.

a osobowość - osoby kreatywne, o wrażliwej duszy. Typ samotnika o wysoko rozwiniętej wyobraźni. Oczy brązowe a osobowość - urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania.

a osobowość - urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania. Oczy piwne a osobowość - łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach, są empatyczni, lubią dobrą zabawę i rozrywki.

Co oznaczają kolory kwiatów? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.