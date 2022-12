Takie prezenty świąteczne kupują zdradzający mężowie. Ekspedientki ze sklepów wyjawiły przykrą prawdę. Po tym można od razu poznać zdradzającego faceta

Takie prezenty kupują zdradzający mężowie

Czasami zdradzający faceci potrafią się tak dobrze kamuflować, że ich partnerkom czy żonom nawet przez myśl by nie przeszło, że ich ukochany może prowadzić podwójne życie. Okazuje się, że niewierni panowie maja także swoje patenty na kupowanie prezentów swoim kochankom, dzięki którym ich żony raczej nie odkryją zdrady męża. Była pracownica ekskluzywnego butiku Chanel postanowiła podzielić się na TikToku swoim doświadczeniem z pracy odnośnie mężczyzn. Shannon Hill opowiedziała, jakie prezenty najczęściej kupowali zdradzający mężowie. - Mam dla Was małą historyjkę o tym (...), co mężowie kupują nie tylko dla swoich żon, ale także dla swoich kochanek - mówi TikTokerka. Przez lata pracy w oczy rzuciła jej sie szczególnie jedna taktyka niewiernych facetów. - Kupowali swojej żonie jej ulubiony zapach, ładnie to wszystko pakowali, a potem kupowali ten sam zapach dla swojej kochanki - wyjawiła kobieta.

Ten prezent świąteczny niewierni mężowie kupują najczęściej

Dodatkowo była pracownica butiku wyznała, że zdradzający mężowie upodobali sobie zwłaszcza jeden zapach. - To był zawsze, zawsze ten sam zapach. To były perfumy Coco Mademoiselle. Nigdy nie były to perfumy Number Five, ponieważ ludzie przychodzą i kupują je dla swoich mam. To nigdy nie były perfumy Chance. Zawsze były to Coco Mademoiselle - wyjaśnia. Pod jej filmem znalazło się wiele komentarzy innych pracownic sklepu, które podzieliły się podobnymi doświadczeniami. - Pracowałam u luksusowego jubilera i mężowie robili dokładnie to samo. Zawsze śmiesznie było widzieć kochanki, które przychodziły po świętach, by wymienić biżuterię - napisała jedna z nich.

