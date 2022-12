Ten znak zodiaku będzie miał pecha w 2023 roku! Los nie będzie mu sprzyjał

Koniec starego roku i początek nowego to w astrologii czas wielkich zmian. Jak każdy nowy rozdział 2023 rok pełen jest ezoterycznych sekretów, które wraz z kolejnymi miesiącami będziemy odkrywać. To nowa książka, która czeka aż ją przeczytamy. Nie każda powieść i nie każda przygoda pełna jest radosnych i szczęśliwych chwil, jednak nawet największy sztorm może skończyć się szczęśliwym zakończeniem. W 2023 roku jeden z dwunastu znaków zodiaku z horoskopu musi się mieć na baczności. W nadchodzącym roku znajdzie się on bowiem na czarnej liście losu i musi być gotowy na przeciwstawianie czoła wielu trudnościom. Jaki znak zodiaku będzie miał pecha w 2023 roku? Astrologia wskazuje, że chodzi o Koziorożca. Zodiakalny Koziorożec na początku 2023 roku może się trochę pogubić w życiu, a jego emocje mogą być przytłaczające. Pewne sprawy przybiorą nie do końca dobry obrót, a ktoś bardzo bliski dla Koziorożca go oszuka i sprawi ogromny bol. W 2023 roku zodiakalny Koziorożec musi skupić się przede wszystkim na wewnętrznej sile i spokoju, który przeprowadzi go przez trudne chwile. Lepiej nie planować życiowych zmian i poczekać, aż sztorm na horoskopowym oceanie ucichnie. Wraz z kolejnymi miesiącami przeszkody będą wydawały się coraz mniejsze, aż w końcu znajdzie się na nie rozwiązanie. Zodiakalny Koziorożec musi zaufać przede wszystkim sobie i nie ufać znakom z niebios, te bowiem nie będą mu przychylne.

