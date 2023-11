Test stworzony przez psychologa bije rekordy popularności. Wyjawia ukryte cechy osobowości. "W szoku jestem, że tak się zgadza"

Gwiazda popularnego show urodziła. Kazała lekarzom oddać swoje łożysko. Pokazała, co z nim zrobiła. "Obrzydliwe"

Ten test na osobowość bije w mediach społecznościowych rekordy popularności. Blob Tree został stworzony przez psychologa Pipa Wilsona, który zasłynął na całym świecie z bardzo prostej metody, dzięki której udaje mu się pomóc ludziom znaleźć maksymalny potencjał i równowagę w życiu. Pozwala on spojrzeć na siebie z zupełnie innej strony. Chodzi tu przede wszystkim o to, że rozwiązując ten test zostają odkryte wszystkie karty. Nawet najbardziej skrywane cechy osobowości wyjdą na jaw. Na czym polega ten test z ludzikami na drzewie? Spójrz na obrazek. Widać na nim aż dwadzieścia jeden ludzików w różnych pozycjach i sytuacjach. Jedne z nich są na górze drzewa, inne wspinają się, a są również takie, które stoją na samym dole. Musisz wskazać ludzika, który najbardziej z Tobą rezonuje, czyli tego, który jako pierwszy zwrócił Twoja uwagę. Sprawdź, co twój wybór mówi o Tobie.

Test emocjonalny na osobowość

Test Blob Tree znalazł się na profilu Neuroatypowa na Facebooku wraz z jego szczegółowym opisem.

Ludzik numer 1 - jesteś pewny siebie i zadowolony z życia, optymistyczny, inteligentny.

Ludzik numer 2 lub 3 - jesteś osobą ambitną i pewną siebie. Wiesz, że zawsze będziesz odnosił sukcesy i że zawsze pojawią się dogodne sytuacje, które pomogą Ci w postępach.

Ludzik numer 4 zbyt szybko się poddaje, nie ufa swojemu niezwykłemu potencjałowi.

Ludzik numer 5 jest kreatywny, kocha życie, cieszy się każdą chwilą, kocha i wie, jak być wdzięcznym za wszystkie dobre rzeczy wokół niego.

Ludzik z numerem 6 w życiu musi czuć się kochany, chroniony i bezpieczny. Niestety często zakochuje się w niewłaściwej osobie z powodu swojej potrzeby uczucia i miłości.

Ludziki 7, 11, 12 to osoby komunikatywne. Doskonale wiedzą, jak wspierać swoich przyjaciół. Osoby te charakteryzują się wysoką inteligencją emocjonalną. Mają ducha zespołowego, widzą jasną stronę i cały czas znajdują rozwiązania.

Ludzik z numerem 8 to marzyciel i romantyk. Lubi mieć chwile tylko dla siebie. W ten sposób odzyskuje energię i nastrój do życia i socjalizacji.

Ludzik numer 9 i 19 - prawdopodobnie jesteś osobą aspołeczną, podejrzliwą i niepewną siebie. Ludzik z numerem 19 może mieć narcystyczne skłonności i zazdrościć innym sukcesów. Z kolei ludzik z numerem 9 zrobi wszystko, aby udowodnić, że też jest wspaniały, ale łatwiej mu pozostać w samotności, bo w ten sposób usprawiedliwia swoją nieufność do innych.

Ludzik numer 10 - jesteś ambitny, ale też bardzo ostrożny. Jest pracowity i zdeterminowany, dlatego odnosisz sukcesy. Twoje pomysły zawsze się wyróżniają i jesteś ceniony w każdym środowisku.

Ludzik numer 13 - smutny i zrozpaczony. Musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy, aby odzyskać wiarę w siebie, szukaj wsparcia swoich bliskich.

Ludzik numer 14 - filantrop, zrobiłby wszystko, by pomóc innym. Charakteryzuje się dużą empatią i wielkim sercem. Ten człowiek powinien nauczyć się dbać również o siebie, a nie tylko o innych.

Ludzik z numerem 15 jest motywowany pięknem drogi do sukcesu, a nie samym sukcesem. To urodzony zwycięzca. Jest ciekawy nowych rzeczy, nowych doświadczeń, poznawania ludzi i uczenia się od każdego.

Ludziki o numerach 16, 17 i 18 są optymistami, pełnymi życia, z duchem zespołowym, działają w każdej dziedzinie i z dystansem podchodzą do wyzwań. Ludzik z numerem 18 lubi czuć się kochany i doceniany, a kiedy to czuje, staje się Twoim najlepszym przyjacielem.

Ludzik numer 20 jest ambitny, pewny siebie i pełen życia, jest innowatorem i nie boi się ryzyka. Jego dystans i pasja przynoszą mu wiele osiągnięć i satysfakcji.

Ludzik numer 21 to człowiek, który próbuje, ale nie wie, jak znaleźć najlepsze dla swojego życia rozwiązania. To człowiek, który musi nauczyć się prosić o pomoc otaczających go ludzi i wyrzec się podejrzliwej natury.

