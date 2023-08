Twój facet tak się do Ciebie odzywa? To klasyczna manipulacja. Te zachowania świadczą o pogardzie i braku szacunku. Uciekaj od niego

Najgorsza forma manipulacji w związku. Uciekaj od takiego faceta

Manipulacja to nic innego jak zachowanie, które ma wymusić druga osobę, by ta nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. To bardzo niebezpieczna i niezdrowa forma komunikacji, w której jedna strona osiąga korzyści kosztem drugiej. Manipulacja niestety obecna jest praktycznie wszędzie i często sami, nieświadomie ją stosujemy. Manipulacją jest forma związkowego szantażu "jeżeli mnie kochasz, to zrobisz to.." oraz system kar i nagród, czyli "nie pozmywałeś, to w sypialni nie masz dziś czego szukać". Forma manipulacji może być różna, a mężczyźni i kobiety wykorzystują inne fortele, by osiągnąć to, co chcą. Jakie sygnały świadczą, że partner Tobą manipuluje? Mężczyźni często wykorzystują emocjonalność kobiet i ich potrzebuję poczucia się potrzebną.

To znak, że partner Tobą manipuluje. Zrzuca na Ciebie poczucie winy

Zrzucanie winy to jednak z najczęstszych forma manipulacji w związku. Opiera się przede wszystkim na kobiecej emocjonalności. Manipulator nigdy nie przyzna się do winy, zrobi wszystko, by to ty wzięła na siebie odpowiedzialność. Twój facet lekceważy Twoje uczucia, a w sytuacji, w której mówisz mu o swoich potrzebach odkręca wszystko tak, byś to ty zaczęła w siebie wątpić. Jeżeli za każde jego zachowanie czujesz się odpowiedzialna i jesteś wpędzana w poczucie wino to znak, że w Twoim związku nie dzieje się dobrze.

