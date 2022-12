Twój partner jest kochliwy i niewierny? Spójrz na jego dłoń. Tam zapisana jest prawda o jego zachowaniu

Twój partner jest kochliwy i niewierny? Prawdę poznasz po jego dłoni

Poznałaś faceta, spotykacie się od jakiegoś czasu, ale jakoś nie potrafisz mu zaufać? Jego zachowanie budzi Twój niepokój, dlatego raczej trzymasz go na dystans. Niewykluczone, że Twoje obawy są uzasadnione. Niektórzy mężczyźni należą do wyjątkowo kochliwych, przez co trudno im dochować wierności jednej partnerce. Po czym poznać, że Twój mężczyzna należy do osób niewiernych i kochliwych? Prawdę o tym, jaki jest w miłości, poznasz po jego dłoni. To właśnie na niej znajdują się linie, które zgodnie z chiromancją mówią wiele o człowieku, jego osobowości i przyszłości, jaka go czeka. Linia serca jest jedną z trzech najważniejszych linii na dłoni. To właśnie ona obrazuje nasze życie uczuciowe. Zdradzi, czy dana osoba jest typem romantyka, szukającego tej jedynej prawdziwe miłości na całe życie, czy raczej jest niestała w uczuciach. Zastanawiasz się, gdzie znajduje się linia serca? To linia, której początek znajduje się na zewnętrznym skraju dłoni, tuż pod małym palcem i biegnie w kierunku środka dłoni.

Linia serca - co oznacza?

Linia serca, a dokładniej jej kształt może powiedzieć wiele na temat życia uczuciowego danego człowieka. To właśnie dzięki niej można odczytać stan duchowy i emocjonalny, skłonność do zazdrości, powodzenie u płci przeciwnej i intensywność przeżywanych uczuć. Co oznacza linia serca na dłoni?

Linia serca cienka - to oznaka egocentryzmu i wewnętrznego chłodu.

Linia serca wznosząca się w kierunku palca wskazującego - masz bardzo uczuciowe życie, ale nie brakuje w nim niestałości.

Linia serca z odgałęzieniami - mówi o szlachetności, dobroci i wierności.

Linia serca bardzo długa - pokazuje twoją nadwrażliwość, nadpobudliwość i zazdrość.

Linia serca niewyraźna - zwiastuje liczne kłopoty uczuciowe.

Linia serca poprzerywana - osoba niestała w uczuciach.

Linia serca krótka i cienka - osoba niezdolna do przeżywania wielkich uczuć i namiętności.

Linia serca prosta - jesteś osobą zamkniętą i nieufną.

Linia serca pofalowana - to człowiek oziębły uczuciowo.

Linia serca szybko załamująca się - to osoba w niewielkim stopniu zdolna do miłości.

Linia serca rozwidlona - oznacza szczerość uczuć i dobrotliwość.

