W szkole rówieśnicy ją gnębili. Tak zemściła się po latach na hejterach. "Może byłabym milsza"

Była dręczona w szkole średniej

Kiedy Kat uczęszczała do jednej ze szkół średnich w Wisconsin, w USA nie miała łatwego życia. A wszystko przez rówieśników z tej samej placówki. Jako nastolatka nie odznaczała się wyglądem i do tego była bardzo nieśmiała. Nosiła okulary korekcyjne i workowate bluzy. Była regularnie wyśmiewana przez grupę rówieśników i w efekcie czuła się jak "brzydkie kaczątko". Jak podaje portal "The New York Post", który jako pierwszy opisał historię TikTokerki prowadzącej konto pod nazwą @kittykatttt04, sytuacja dręczonej nastolatki diametralnie uległa zmianie tuż po zakończeniu szkoły średniej. Wtedy dziewczyna przeszła oszałamiającą metamorfozę z "szarej myszki" przemieniła się w pięknego łabędzia.

Po latach zemściła się na hejterach ze szkoły. "Może byłabym milsza"

Kat po zakończeniu szkoły zdecydowała się przeprowadzić w swoim wyglądzie kilka zmian. Schudła, zmieniła kolor włosów i styl ubierania się. Zmieniła się w piękną, seksowną kobietę, która jest pewna siebie. "Wyobraź sobie, że znęcasz się nade mną w liceum tylko po to, żebym stała się seksowniejsza od ciebie" - napisała pod jednym z nagrań na TikToku. "Może byłabym milsza i bardziej pokorna, gdybym była lepiej traktowana" - dodała 28-latka. Swoją metamorfozą utarła nosa dawnym hejterom.

