Wiosenna mantra dla kobiet po 50-tce. Proste cytaty, które przyniosą szczęście. Fontanna młodości zaklęta w słowach

Mantra na szczęście dla kobiet po 50-tce. Te słowa mają moc

Nasza podświadomość odbiera wszystko, co dzieje się wokół nas. Często nieświadomi wchłaniamy negatywną energię i przekaz ze świata zewnętrznego. To wszystko ma wpływ na nasze samopoczucie oraz podejście do życia. Jeżeli w naszym otoczeniu jest zbyt dużo negatywnych wibracji to automatycznie zaczynamy przyciągać pecha i tracimy umiejętność odszukiwania szczęścia. Zaczynamy odczuwać lęki i przygnębienie. Jak wskazuje astrolodzy, by wyrwać się z tego zamkniętego koła potrzebna jest pozytywne energia, która swoją siłę przezwycięży to, co jest złe. Dużą rolę w tym odgrywa nasza podświadomość, która może być bodźcem do zmian w naszym myśleniu. Wszelkiego rodzaju mantry i afirmacje to proste sentencje wypowiadanie na głos, które mają trafić właśnie do naszej podświadomości. Regularnie powtarzane sprawiają, że zyskują one wielką moc. Zmieniają nasze myślenie oraz otaczającą nas energię. Jak przeczytamy na portalu jakmedytowac.pl jedną ze skuteczniejszych afirmacji jest ta, która pozwoli Ci uwierzyć w siebie i sprawi, że tylko ty będziesz odpowiedzialna za swoje myśli. Do afirmacji warto się przygotować. Usiądź i się wycisz, włącz relaksacyjną muzykę i postaraj się zaprogramować swój mózg na pozytywne myślenie. Powtarzaj "jestem wolna, mogę wybierać swoje myśli". Wsłuchaj się w każde słowo. Niech to będzie chwila dla Ciebie.

Zobacz także: Horoskop na Wielkanoc 2023 nie ma dobrych wieści. Ten znak zodiaku przeżyje ogromne rozczarowanie, a problemy będą się piętrzyć niczym przerażająca wieża

Sonda Wierzysz w moc afirmacji? Tak Nie Nie mam zdania