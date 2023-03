Wiosenne kolory dla znaków zodiaku. Kolory mocy dla kobiet dopasowane do ich horoskopu. Noś je, a zapewnisz sobie pomyślność i przyciągniesz łaskę aniołów

Przerażająca przepowiednia dla znaków zodiaku na drugą połowę 2023 roku. Horoskop zszokuje te 3 znaki zodiaku. Spadnie to, jak grom z jasnego nieba. Co się wydarzy?

Wiosna to przede wszystkim czas kolorów i kwiatowych wzorów. Również astrologia wiosną stawia na żywsze barwy i odważne odcienie. Każdy. z dwunastu znaków zodiaku posiada przypisany do siebie idealny kolor na wiosnę 2023. To barwa, która doda mu energii i przyciągnie pozytywne wibracje. Warto sprawdzić, jakie kolor na wiosnę 2023 przypisany jest do Twojego znaku zodiaku. Dzięki temu odnajdziesz swoją barwę mocy. Noś ją wiosną 2023, a zobaczysz, co się wydarzy.

Kolory na wiosnę 2023 dla znaków zodiaku. Jaki kolor przypisany jest Tobie?

Kolory dla znaków zodiaku - Wodnik (20.01–18.02)

MORSKI - postaw na kolory kojarzące się z wodą. Przyciągniesz w ten sposób dobre wibracje zgodne z Twoją aurą. Unikaj jednak szarości i ciemnego granatu.

Kolory dla znaków zodiaku - Ryby (19.02–20.03)

ŻÓŁTY - do Ciebie gwiazdy przypisały słoneczny żółty. Baw się jego odcieniami. Idealną opcją może okazać się total look w kolorze musztardowym. To nie tylko modne połącznie, ale i zgodne z Twoim horoskopem.

Kolory dla znaków zodiaku - Baran (21.03–19.04)

BIAŁY - cenisz sobie klasykę i horoskop doskonale to wie. Wiosną 2023 postaw na sprawdzona biel. Postaraj się jednak by nie była ona pożółkłą i poszarzałą. W ten sposób możesz ściągnąć na siebie pecha.

Kolory dla znaków zodiaku - Byk (20.04–20.05)

SREBRO - nie bój się eksperymentować. W tym sezonie gwiazdy chcą, byś błyszczała. Srebrny kolor idealnie podkreśli Twój charakter i nada szlachetności każdej stylizacji. Dodatkowo jest zgodny z Twoją astrologią.

Kolory dla znaków zodiaku - Bliźnięta (21.05–20.06)

CZERWIEŃ - to jeden z najmodniejszych kolorów tego sezonu. Kojarzy się z kobiecością oraz królewską władzą. W nim będziesz czuła się niczym księżniczka, a Twoja pewności siebie wzrośnie.

Kolory dla znaków zodiaku - Rak (21.06–22.07)

ZŁOTO - dla Ciebie gwiazdy polecają szlachetny i cenny kolor złota. Będziesz się w nim prezentować idealnie. Zestaw złoty kolor z klasyczną bielą lub z odważną zielenią.

Kolory dla znaków zodiaku - Lew (23.07–22.08)

ZIELEŃ - wiosną 2023 najlepszym kolorem będzie dla Ciebie trawiasta zieleń. W ubraniach w tym kolorze poczujesz przypływ energii i zapragniesz nowych wyzwań.

Kolory dla znaków zodiaku - Panna (23.08–22.09)

BŁĘKIT - w Twoim przypadku horoskop zaleca kolory w odcieniach nieba. Lubisz bujać w obłokach dlatego też kolor błękitny idealnie odzwierciedla Twoją duszę i sprawi, że poczujesz się w nim spokojna i bezpieczna.

Kolory dla znaków zodiaku - Waga (23.09–22.10)

FUKSJA - w życiu kierujesz się przede wszystkim logiką i chodną analizą. Wybieraj ubrania w klasycznych odcieniach. Idealną opcją na wiosnę 2023 będzie chłodny róż

Kolory dla znaków zodiaku - Skorpion (23.10–21.11)

BEŻ - jesteś niezależna i ponad wszystko cenisz sobie wolność. Twoim kolorem są wszystkie odcienie beżu. Wybieraj je, a będziesz żył w zgodzie z własnymi przekonaniami.

Kolory dla znaków zodiaku - Strzelec (22.11–21.12)

POMARAŃCZ - lubisz się wyróżniać z tłumu. Nie boisz się eksperymentów i często stawiasz na odważne kolory. Postaw na ubrania w odcieniach słonecznej pomarańczy.

Kolory dla znaków zodiaku - Koziorożec (22.12–19.01)

FIOLET - lubisz spokojne i stonowane kolory. Idealnym połączeniem dla Ciebie będzie fiolet. Podkreśli on Twoją dusze i przyciągnie szczęście od wszechświata.

