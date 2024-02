Wiosną zadbaj o swoje potrzeby. Podaruj sobie rozkosz, nad którą masz pełną kontrolę

Spojrzysz na ten obrazek i poznasz prawdę o swojej osobowości. Czy masz dobre serce? Jeśli to zobaczysz, to znaczy, że ludzie Cię cenią. Psychologiczny test obrazkowy

Masturbacja u kobiet choć nadal budzi wiele kontrowersji uznawana jest coś pożądane zjawisko. Pozwala ona na jeszcze lepsze poznanie własnego ciała i indywidualnych potrzeb erotycznych. To swoista mapa cielesności i odkrywania własnego pożądanie. Kobiety, które regularnie się masturbują są pewniejsze swego ciała i lepiej potrafią komunikować swoje potrzeby podczas zabaw z partnerem.

Bezdotykowe masażery to dobry pomysł zarówno na indywidualne odkrywanie własnych potrzeb seksualnych, jak i jako urozmaicenie życie erotycznego z partnerem.

Bezdotykowe stymulatory łechtaczki podbijają serca kobiet na całym świecie! To nie tylko nowoczesne zabawki erotyczne, ale również rewolucyjne podejście do rozkoszy. Wykorzystując innowacyjną technologię opartą na falach dźwiękowych, te masażery zapewniają niezrównane doznania.

Masażer powietrzny, co to właściwie jest?

To nowoczesne urządzenie, które zapewnia intensywną stymulację łechtaczki poprzez wykorzystanie fal dźwiękowych. Za przyjemność odpowiada dyskretny otwór, przez który wydostają się powietrzne fale. Te mocne fale powietrza rytmicznie uderzają w łechtaczkę, zapewniając wrażenie rozkosznego nacisku i delikatnego ssania. Sekret tkwi w rytmicznych uderzeniach fal powietrza, które przenikają do głęboko położonych nerwów łechtaczki, wywołując silne uczucie przyjemności. Ten unikalny efekt jest rezultatem najlepszych wibracji i wyjątkowej konstrukcji dobrych bezdotykowych masażerów.

Jak działa bezdotykowy masażery łechtaczki?

Całkowicie inaczej od znanych masażerów wibrujących. Po pierwsze, nie używamy w ogóle wibracji w tych masażerach (chyba, że jest taka dodatkowa funkcja). Bezdotykowy masażer działa poprzez ruch membrany, która znajduje się wewnątrz, która powoduje „zasysanie” powietrza z masażera. Dlatego nazywamy to BEZDOTYKOWĄ STYMULACJĄ, bo tylko (aż) powietrze stymuluje łechtaczkę.

Który bezdotykowy stymulator łechtaczki wybrać?

Na szczycie popularności znajduje się masażer Satisfyer, który według producenta sprzedał się już w ilości 75 milionów sztuk na całym świecie. Jednak na rynku istnieje wiele innych interesujących propozycji. Z jakim więc wyborem się związać? Postanowiliśmy podjąć wyzwanie i sprawdziliśmy, jakie masażery sklepu EasyToys.pl sprawdzają się najlepiej.

Satisfyer Penguin

Popularny "pingwinek" wydaje się być rewelacyjną propozycją dla początkujących. Niewielkich rozmiarów urządzenie sprawdzi się w każdym momencie i pozwala mieć całkowitą kontrolę nad jego działaniem. Aż 11 trybów fal powietrza odpowiada za poczucie przyjemności i efektowne szczytowanie. Urządzenie jest ciche i dyskretne. Można z powodzeniem zabrać je ze sobą w podróż i z każdego miejsca na świecie czerpać jego przyjemność. Co ważne, pingwinek jest całkowicie wodoodporny i sprawdzi się także podczas zabaw pod prysznicem. Cena w EasyToys - Cena: 139 zł.

Satisfyer Pro 2

To zdecydowanie większe urządzenie, które naszym zdaniem świetnie sprawdzi się podczas zabaw we dwoje. Masażer ten również oferuje 11 różnych poziomów, które można zmieniać podczas odbywania przyjemności. Urządzenie pokryte jest medycznym silikonem, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczne dla skóry i nie powoduje alergii. Można jednocześnie korzystać z funkcji fal powietrza oraz wibracji, co daje jeszcze większą rozkosz i kontrolę nad jego działaniem. Satisfyer Pro 2 kupisz w EasyToys za 152 zł.

Womanizer Starlet 3

Urządzenie to wykorzystuje technologię Pleasure Air, która stymuluje łechtaczkę za pomocą pulsujących fal ciśnienia powietrza. Posiada ono aż 6 różnych trybów intensywności co pozwala na indywidualne dopasowanie do własnych potrzeb. Womanizer Starlet 3 dzięki swoim niewielkim rozmiarom jest dyskretne, ale jego moc zdecydowanie jest zadawalająca. Dzięki dobrze wyprofilowanej głowicy urządzenie gwarantuje maksimum doznań i może być używanie podczas zabaw we dwóje. Womanizer Starlet 3 w EasyToys znajdziesz w cenie 299 zł.

SVAKOM Pulse Pure

To idealne urządzenie dla kobiet, które oczekują maksimum rozkoszy bez wysiłku. Delikatnie wsysa łechtaczkę, zapewniając mocno skoncentrowaną stymulację i przedłużone doznania orgazmu. Urządzenie dzięki swojej ergonomicznej budowie jest wygodne w używaniu i doskonale sprawdza się podczas solowych zabaw. Posiada aż 5 różnych trybów oraz prędkości, dzięki czemu można wybrać dopasowane do siebie działanie. Jego cena w sklepie EasyToys wynosi 217 zł.

