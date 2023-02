Wyjątkowy układ planet sprawi, że te znaki zodiaku wiosną 2023 przejdą kosmiczny rytuał przejścia. To będzie odrodzenie i przepowiednia nowego świtu na horyzoncie

Co widzisz na tym obrazku? Szybki test wyjawi Twoje wady i największe lęki. Liczy się pierwsze wrażenie

Ostatnie lata są dla ludzkości trudne. Również astrologia wystawia nam na próby i wskazuje nowe ścieżki do podążania. Osoby wierzące w magiczną moc ezotetyki są zdania, że żyjemy w bardzo znaczących czasach i całkiem niedługo czeka nas wielki przełom. Okazuje się, że 2023 rok nie zwolni tempa, a dla niektórych znaków zodiaku będzie przełomowy. Jedne znaki zodiaku czeka nowy etap w życiu i zamknięcie starej księgi, inne zaś zmierzą się z nowymi problemami, a emocjonalnej burzy nie będzie końca. Jak podaje serwis elle.pl już na wiosnę czeka nas coś wyjątkowego. Po raz pierwzy od 29 lat Saturn ponownie znajdziesz się w znaku Ryb i zostanie w nim przez najbliższe 3 lata. Proces ten rozpocznie się od 7 marca 2033 i będzie zwiastował wielkie zmiany w horoskopie. Sprawi, że otaczająca nas rzeczywistość nabierze kolorów, a odcienie szarości odejdą w niepamięć. Okres Saturna w znaku Ryb będzie szczególnie wyjątkowy dla osób urodzonych w latach 1993-1996oraz 196401967. Zaczną one bardziej ufać swojej intuicji i rozpoczną zmiany, które pokierują ich życiem w najbliższych latach. Dla osób urodzonych w znaku Ryb będzie to okres wewnętrznego rozkwitu oraz doświadczania nowych rzeczy.

