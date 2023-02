Wzruszająca historia miłości seniorów. Poznali się w galerii handlowej i wyznali sobie miłość po 50-ce

Ta liczba z twojej daty urodzenia to przepowiednia przyszłości. Sprawdź, co zgotował ci los

Dlaczego to Wy powinniście otrzymać zaproszenie na walentynkową kolację? Na takie pytanie musieli odpowiedzieć uczestnicy konkursu Galerii Młociny. Nieistotny był staż czy status związku, ale najpiękniejsze wyznanie miłosne kierowane do drugiej osoby i chęć sprawienia jej przyjemności. Odwiedzających Galerię w dniach 3-11.02 zaskakiwały hostessy z czerwonymi balonami w kształcie serc, zapraszające do udzielenia odpowiedzi na to jedno, proste pytanie. W konkursie wzięło udział ponad 600 par, których historie oczarowały jurorów.

Poznaliśmy się na Międzypokoleniowej Potańcówce w Galerii Młociny, gdy piękne melodie przygrywała DJ Wika. Nie myślałam, że w moim wieku można się jeszcze zakochać. Teraz dopiero mamy czas na prawdziwą dojrzałą miłość. Na spacery, rozmowy i wspólne dbanie o siebie. Byłoby idealnie, gdybyśmy nasz wspólny wieczór w święto miłości mogli spędzić z Wami. Tak zaczynała się jedna z odpowiedzi, których autorzy zostali nagrodzeni. W kolacji przygotowanej przez restaurację Pesto wzięło udział 10 par. Na potrzeby tego wyjątkowego wieczoru część Hali Hutnik zyskała romantyczną aranżację, a spotkaniu towarzyszyła muzyka na żywo.

Walentynkowa podróż dookoła świata

W sobotę poprzedzającą Walentynki, a także w dzień 14 lutego, w Galerii Młociny można było przenieść się w różne części świata za pomocą fotobudki. Do zrobienia sobie zdjęć na tle romantycznego Paryża, kultowego Nowego Jorku czy egzotycznej plaży ustawiały się długie kolejki chętnych. Miłosną, fotograficzną pamiątkę można było zrobić sobie z ukochaną lub ukochanym, grupą przyjaciół, ale także samemu. W czasie trwania akcji wykonano ponad 1000 zdjęć i 260 nagrań 3D!

Galeria Młociny – jeszcze więcej wydarzeń i emocji

Wielu naszych klientów wzięło udział w konkursie by uczestniczyć w wyjątkowej, walentynkowej kolacji. Od początku stawiamy sobie poprzeczkę wysoko, a duże zainteresowanie organizowanymi akcjami utwierdza w przekonaniu, że to właściwy kierunek. Galeria Młociny to nie tylko szeroka i atrakcyjna oferta zakupowa, ale także niezwykłe doświadczenia naszych gości. Przygotowując się do Walentynek wiedzieliśmy, że muszą być inne niż wszystkie. Romantyczna kolacja z muzyką na żywo w centrum handlowym? U nas to możliwe – powiedziała Kamila Kiersikowska, dyrektor Galerii Młociny.

Hala Hutnik, która gościła 10 zakochanych par w święto zakochanych, w swojej ofercie ma również ciekawe wydarzenia kulturalne. Niemal codziennie odbywają się tam warsztaty, zabawy czy koncerty. To właśnie podczas jednego z nich – potańcówek z DJ Wiką – można znaleźć swoją drugą połówkę! Szczegóły na temat każdego z wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Galerii i na jej profilach w mediach społecznościowych.

i Autor: Materiały prasowe Hala Hutnik