Zagadka logiczna, która zdradzi największą zaletę Twojego umysłu. To, co widzisz na obrazku ujawni Twoją największą potęgę. Psychotest obrazkowy, w którym nie da się oszukiwać

Logiczna zagada zdradzi największą zaletę Twojego umysłu. Psychotest obrazkowy online

Psychotesty obrazkowe to świetna okazja, by dowiedzieć się nieco więcej o nas samych. Przyglądając się specjalnie stworzonym ilustracją możesz odkryć ukryte pragnienia i lęki swojej podświadomości. Psychotesty obrazkowe często wykorzystywane są w psychologii i zdradzają to, czego nasza świadomość nie potrafi ujawnić. To także dobra forma zabawy z przyjaciółki. Na Inatagramie znajdziesz wiele tego rodzaju zabaw. Jedna z influencerek, Evian Lee opublikowała obrazek, który ujawnia moc umysłu. Pokaż swoim znajomym ten obrazek i sprawdź, co każdy z was dostrzegł jako pierwsze. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Ciebie psychotest obrazkowy, który ujawni największą zaletę Twojego umysłu.

i Autor: Instagram/Evian Lee Psychotest obrazkowy

Psychotest obrazkowy. Co dostrzegłeś jako pierwsze?

Głowa tygrysa

Twoja lewa półkula mózgu jest dominująca. Jesteś osobą o ścisłym, analitycznym umyśle. Kochasz zagadki i planowanie. W obliczu sytuacji kryzysowych potrafisz zachować chłodną głowę i nie wpadasz w panikę. Masz tendencje do nadmiernego myślenia i nie potrafisz słuchać intuicji. Wyznaczasz sobie cele, do których uparcie dążysz i nic nie może Cię powstrzymać.

Wisząca małpa

Dominuje u Ciebie prawa półkula. Jesteś osobą kreatywną i pełną pasji. Masz wiele pomysłów i wszędzie jest Cię pełno. W życiu polegasz na swojej intuicji i słuchasz tego, co mówi Ci podświadomość. Często bujasz w obłokach i ciężko jest Ci wrócić do rzeczywistości. Nie zawsze potrafisz odnaleźć się w otaczając Cię świecie.