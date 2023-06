Zapomniane imię dla chłopca. Dziś już nikt o nim nie pamięta, a jego dźwięk budził Anioły. Śpiewała o nim Beata Kozidrak. Oznacza umiłowanego Bogu

Psychotest obrazkowy zdradzi, czy masz męski lub kobiecy umysł. To, co zobaczysz jako pierwsze na obrazku określi płeć Twojego mózgu. Wynik może Cię zdziwić

Wybór imienia dla dziecka to jedno z ważniejszych zadań przyszłych rodziców. W polskiej tradycji często stawia się na imiona po starszych członkach rodziny. Rządzi również moda, a obecnie popularne są oryginalne, często spolszczane imiona zza granicy. Wiele tradycyjnych imion odeszło do lamusa. Tak jest między innymi w przypadku imienia Józef. To imię kiedyś było bardzo popularne. Wybierane je przede wszystkim z uwagi na jego religijne konotacje. Józef, a dokładniej Josef to imię pochodzenia biblijnego i oznacza „niech przyda Jahwe”. W polskiej tradycji kojarzy się ono przede wszystkim z Naczelnikiem Państwa Polskiego, Józefem Piłsudskim. Imię Józef występuje w wielu językach. W Polsce posiada także żeńskie odpowiedniki - Józefa oraz Józefina.

Co oznacza imię Józef?

Jest to imię pochodzenia biblijnego i oznacza "niech przyda Jahwe". Józef jest opiekunem i strażnikiem rodzin. Imieniny Józefa obchodzone są: Józef imieniny obchodzi 1 stycznia, 19 stycznia, 29 stycznia, 4 lutego, 14 lutego, 15 lutego, 19 lutego, 28 lutego, 1 marca, 17 marca, 19 marca, 23 marca, 24 marca, 3 kwietnia, 4 kwietnia, 7 kwietnia, 17 kwietnia, 27 kwietnia, 30 kwietnia, 1 maja, 9 czerwca, 23 czerwca, 28 czerwca, 3 lipca, 4 lipca, 7 lipca, 22 lipca, 25 sierpnia, 27 sierpnia, 31 sierpnia, 18 września, 24 października, 27 października, 8 listopada, 14 listopada, 15 listopada, 25 listopada i 24 grudnia. Najpopularniejsze zdrobnienia od imienia Józef to: Józek, Józefek, Józuś, Ziutek, Józio. Imię to jeszcze kilkadziesiąt lat temu było bardzo popularne, według danych z 2022 roku w Polsce było 222884 Józefów. Liczba nadawania tego imienia cały czas spada i w 2018 roku wyniosła 464.

