Zjawiskowy pierwszy taniec pary młodej na weselu. Zaniemówiłyśmy z wrażenia, gdy zobaczyłyśmy strój panny młodej! "Tyle w tym pozytywnej energii"

Zmysłowy pierwszy taniec w rytmie bachaty zachwyca

Pierwszy taniec pary młodej to jeden z najważniejszych momentów na weselu. Przyjęło się, że to właśnie w ten sposób para młoda rozpoczyna świętowanie swojego ślubu. Zatem nic dziwnego, że często przyszli małżonkowie miesiącami trenują kroki, aby pierwszy taniec wypadł bezbłędnie i zachwycił gości weselnych. Niektórzy mają odwagę, aby zerwać z tradycją i zamiast klasycznego walca zatańczyć nieco bardziej egzotyczny taniec. Tak było w przypadku pewnej pary młodej, której pierwszy taniec w rytmie bachaty bije rekordy popularności na platformie YouTube. "Wielkie brawa! Wspaniały taniec! Tyle w tym pozytywnej energii! Podziwiam Panią młodą za umiejętność tak rytmicznego i pięknego poruszania się. Niesamowity efekt!" - piszą pod filmem internauci. I te komentarze nie dziwią. Para zatańczyła w rytm bachaty do piosenki "Stand by Me" Prince Royce'a.

Bachata na pierwszy taniec. Nowy trend na wesele wśród par młodych

Zmysłowe, rytmiczne ruchy i widoczna radość na twarzach pary młodej z pewnością utkwi gościom na długo w pamięci. Uwagę przykuwają również nietypowe stroje pary młodej podczas tańca. Panna młoda zamiast sukni ma dopasowane spodnie i trampki. Zapewne chodziło o to, aby podkreślić zmysłowe ruchy biodrami. Przepiękny pierwszy taniec Kariny i Julka w rytmach bachaty wyświetlono już ponad 570 tys. razy.Wybór bachaty na pierwszy taniec był dla nich jednym z najlepszych pomysłów i doskonale się w tym odnaleźli.

