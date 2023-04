Ich piosenkę "Barbie Girl" nucił cały świat w latach 90. Teraz są nie do poznania! Jak potoczyły się losy wokalistów zespołu Aqua?

Podejrzewała męża o zdradę i postanowiła go nagrać. Nie spodziewała się tego, co zobaczyła. Mąż robił TO z jej dorosłym synem

Hit "Baby Girl" nucił cały świat, a zespół Aqua szturmem podbił listy przebojów

Zespół Aqua zasłynął w 1997 roku piosenką "Baby Girl". Wówczas kariera muzyków nabrała zawrotnego tempa. Szacuje się nawet, że w całej swojej karierze muzycznej zespół Aqua sprzedał aż 33 miliony płyt i singli. To czyni go najbardziej dochodowym duńskim zespołem w historii. Po hicie "Baby Girl" pojawiły się kolejne: "Doctor Jones" i "Turn Back Time". Niestety w 2000 roku firma Mattel, produkująca lalki Barbie zarzuciła wytwórni MCA Records, która reprezentowała wówczas muzyków z Aqua, że naruszyli znak towarowy Barbie i naruszyli "dobre imię" koncernu. Sprawa trafiła do sądu. W odezwie wytwórnia oskarżyła producenta lalki Barbie o zniesławienie. Oba pozwy finalnie zostały oddalone przez sąd. Członkowie Aqua, czyli Lene Nystrøm, René Dif i Søren Rasted po latach zakończyli współpracę i rozpoczęli kariery solowe. Ku radości fanów w 2019 roku wokalistka Lene niespodziewanie ujawniła, że grupa się reaktywuje i pracuje nad nowymi projektami. - Pracujemy nad nową muzyką, ale sami jesteśmy dla siebie najsurowszymi sędziami. Nie wydamy niczego, dopóki nie będzie to absolutnie idealne - powiedziała gwiazda w rozmowie z TMZ. Zespół Aqua na Instagramie aktywnie publikuje relacje ze swojej pracy. Jednak najbardziej uwagę przykuwa odmieniony wygląd członków grupy. Nie da się ukryć, że przez te 25 lat są nie do poznania.

Muzycy z Aqua po 25 latach są nie do poznania

Śledząc profil zespołu Aqua nie da się nie zauważyć ogromnej metamorfozy wyglądu, jaką przeszli jego członkowie na przestrzeni tych 25 lat. Lene Nystrøm, która śpiewała "I'm baby girl" stawia na zdecydowanie bardziej stonowane stylizacje. Podobnie René Dif i Søren Rasted zamiast jaskrawych stylizacji, wybierają te "grzeczne". Zobaczcie, jak się zmienili!

