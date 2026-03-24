Dopłaty do roweru elektrycznego wstrzymane. Sprawdź, gdzie wciąż można dostać dofinansowanie

Choć ogólnopolski program 'Mój rower elektryczny' został zamknięty, w 2026 roku wciąż można uzyskać dopłatę z PFRON i programów samorządowych

Badanie z University of Reading ujawnia, że rower elektryczny poprawia funkcje poznawcze seniorów skuteczniej niż tradycyjny rower

Amerykańscy badacze potwierdzają, jak regularna jazda na e-rowerze znacząco poprawia kontrolę poziomu cukru we krwi i wydolność oddechową

Roczny koszt prądu do ładowania e-roweru to zaledwie kilkanaście złotych, co czyni go znacznie tańszym od komunikacji miejskiej

Program „Mój rower elektryczny” zamknięty. Dlaczego nie będzie już dopłat?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oficjalnie zamknął projekt programu „Mój rower elektryczny” 17 września 2025 roku, jeszcze przed uruchomieniem naboru wniosków. Program ten budził duże nadzieje, ponieważ zakładał zwrot do 50% kosztów zakupu, czyli maksymalnie 2500 złotych na standardowy e-rower. Dla seniorów i rodzin planujących zakup rowerów towarowych typu cargo, dopłata miała być jeszcze wyższa, sięgając nawet 4500 złotych.

Kluczową przyczyną tej decyzji był brak zewnętrznego finansowania. Według oficjalnych informacji, Europejski Bank Inwestycyjny nie zatwierdził środków na ten cel z Funduszu Modernizacyjnego. Niestety, budżet państwa nie był w stanie samodzielnie udźwignąć tego obciążenia, co zmusiło rząd do zmiany priorytetów i skupienia się na rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury, takiej jak ścieżki rowerowe, parkingi czy stacje ładowania.

Lepsza kondycja i pamięć po 50-tce. Jak rower elektryczny wpływa na zdrowie?

Choć na ogólnopolskie dofinansowanie trzeba jeszcze poczekać, korzyści zdrowotne płynące z jazdy na e-rowerze są nie do przecenienia, co jasno pokazują badania naukowe. Taka regularna aktywność fizyczna po 50-tce to prawdziwy skarb dla organizmu. Badacze z University of Colorado Boulder wykazali, że już miesiąc systematycznej jazdy (minimum 40 minut, trzy razy w tygodniu) potrafi znacząco poprawić wydolność oddechową i kontrolę poziomu cukru we krwi. To doskonała wiadomość dla osób dbających o kondycję i chcących uniknąć problemów z cukrzycą.

Ale to nie wszystko, bo korzyści płynące z e-roweru sięgają znacznie głębiej niż tylko poprawa kondycji fizycznej. Naukowcy z University of Reading odkryli coś fascynującego: seniorzy jeżdżący na rowerach elektrycznych przez osiem tygodni wykazali znacznie większą poprawę funkcji poznawczych niż ich rówieśnicy na tradycyjnych rowerach. Co więcej, płynie do nas nutka optymizmu z Japonii. Tamtejsze badania jednoznacznie wskazują, że osoby starsze, które regularnie wsiadają na rower, mają znacznie niższe ryzyko potrzeby opieki długoterminowej w przyszłości.

Jak uzyskać dopłatę do roweru elektrycznego w 2026 roku? Sprawdzamy PFRON i programy lokalne

Zamknięcie programu „Mój rower elektryczny” to na szczęście nie koniec świata dla osób szukających wsparcia. Wciąż istnieją inne ścieżki, by zdobyć dofinansowanie na rower elektryczny w 2026 roku. Główną ogólnopolską alternatywą pozostaje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o imponujące dofinansowanie, pokrywające nawet do 95% ceny pojazdu. To realna pomoc w likwidacji barier w codziennym poruszaniu się.

Warto również trzymać rękę na pulsie i aktywnie sprawdzać inicjatywy na poziomie lokalnym, ponieważ niektóre samorządy zaskakują własnymi programami wsparcia. Świetnym przykładem jest Gdynia, która w ubiegłym, 2025 roku, zrealizowała już czwartą edycję dopłat, oferując zwrot 50% kosztów (do 2500 złotych) dla 120 szczęśliwych mieszkańców. Podobne działania podejmował także Białystok, przeznaczając na ten cel solidny budżet w wysokości 750 tysięcy złotych. Dlatego dobrym pomysłem może być telefon lub wizyta we własnym urzędzie miasta lub gminy, by zapytać o podobne możliwości.

Koszty eksploatacji e-roweru. Ile zapłacisz za prąd, a ile za wymianę baterii?

Nawet bez żadnej dotacji, rower elektryczny to zaskakująco oszczędny środek transportu, zwłaszcza gdy porównamy go z kosztami utrzymania samochodu czy cenami biletów komunikacji miejskiej. Roczne wydatki na prąd do ładowania baterii to zaledwie kilkanaście złotych! Pokonanie 100 kilometrów kosztuje nas maksymalnie 2 złote, podczas gdy pojedynczy bilet ulgowy w Warszawie to już wydatek 2 złotych, a normalny aż 4 złote. Oczywiście, jedynym większym wydatkiem jest okresowa wymiana baterii, co zdarza się co 3-5 lat i kosztuje od 1000 do 3000 złotych. Jednak nawet po uwzględnieniu tego kosztu, w skali kilku lat e-rower pozostaje bezkonkurencyjny.

Jak sfinansować zakup e-roweru bez dotacji? Przegląd opcji: raty, kredyt i leasing

Jeśli dofinansowanie publiczne jest poza twoim zasięgiem, nic straconego. Zakup e-roweru w 2026 roku można z powodzeniem sfinansować na kilka komercyjnych sposobów. Najpopularniejszą i często najkorzystniejszą opcją są raty 0%, oferowane bezpośrednio przez wiele sklepów rowerowych, co pozwala rozłożyć wydatek w czasie bez żadnych dodatkowych kosztów. Alternatywą pozostają kredyty konsumenckie w bankach, gdzie oprocentowanie wynosi zazwyczaj od 6,5% do 12% w skali roku, a okres spłaty można elastycznie wydłużyć nawet do 5 lat. Z kolei dla osób prowadzących działalność gospodarczą interesującą opcją może być leasing, zwykle na okres od 2 do 4 lat, z wkładem własnym od 0% do 20% wartości roweru.

