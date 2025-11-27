Groźne upadki seniorów to nie tylko mokre liście. Zwróć uwagę na te miejsca w domu

Alarmujące dane rządowe ujawniają, że większość groźnych upadków seniorów ma miejsce w ich własnym domu

Dlaczego jesienią rośnie ryzyko upadków u seniorów? Niepokojące statystyki

Jesień, choć piękna, niesie ze sobą zdradliwe pułapki, szczególnie dla osób starszych. Coraz krótsze dni, mokre liście zalegające na chodnikach i pierwsze przymrozki tworzą idealne warunki do poślizgnięcia się. Jak informuje rządowy serwis pacjent.gov.pl, seniorzy są wyjątkowo wrażliwi na takie zmiany pogody, co bezpośrednio zwiększa ryzyko upadku u seniorów, niosąc za sobą widmo bolesnej kontuzji.

Niestety, statystyki są alarmujące i potwierdzają skalę problemu. Już kilka lat temu alarmowano, że co trzecia osoba w Polsce po 65. roku życia upada co najmniej raz w roku, a po osiemdziesiątce ten niepokojący wskaźnik dotyczy już blisko połowy seniorów. Co więcej, ponad 70% hospitalizacji z powodu upadku, który może skończyć się np. złamaniem biodra, jest wynikiem potknięcia lub poślizgnięcia się na równej powierzchni, czyli w najbliższym otoczeniu.

Bezpieczny dom dla seniora. Jak zabezpieczyć podłogi, by uniknąć upadku?

Okazuje się, że większość niebezpiecznych sytuacji ma miejsce we własnym domu. Dlatego tworzenie bezpiecznego domu dla seniora warto zacząć od podłóg. Zgodnie z rządowymi zaleceniami, kluczowe jest usunięcie dywanów z wysokimi krawędziami i frędzlami, o które łatwo się potknąć, zwłaszcza gdy z wiekiem trudniej jest wysoko podnosić nogi. Jeśli nie chcemy rezygnować z dywanów, warto zainwestować w modele ze specjalnymi podkładkami antypoślizgowymi. Dodatkowo dobrym pomysłem może być zmatowienie śliskich, polerowanych podłóg oraz, w miarę możliwości, zlikwidowanie progów między pomieszczeniami.

Jakie zmiany w łazience chronią przed upadkiem? Prysznic, maty i uchwyty

Łazienka to prawdziwe pole minowe w domu, głównie z powodu wszechobecnej wilgoci i śliskich powierzchni. Aby zminimalizować zagrożenie, warto rozważyć montaż brodzika bez progu zamiast tradycyjnej wanny, co znacząco ułatwi wchodzenie i wychodzenie spod prysznica. Niezbędne okażą się także maty antypoślizgowe, zarówno w kabinie prysznicowej, jak i na podłodze tuż przy niej. Dobrym pomysłem jest również zainstalowanie solidnych uchwytów przy toalecie i pod prysznicem, które zapewnią stabilne podparcie w kluczowych momentach.

Jakie oświetlenie i buty pomogą seniorowi uniknąć upadku jesienią?

Jesienią i zimą zmrok zapada niepokojąco wcześnie, co sprawia, że dobre oświetlenie staje się kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Warto pomyśleć o dodatkowych lampkach nocnych, zwłaszcza na drodze z sypialni do łazienki, a także o punktowym oświetleniu w ciemniejszych zakamarkach domu. Ciekawym i oszczędnym rozwiązaniem mogą okazać się czujniki ruchu, które automatycznie włączą światło, gdy tylko wejdziemy do pomieszczenia.

Równie ważne jest odpowiednie obuwie, noszone zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Warto wybierać buty z antypoślizgową, elastyczną podeszwą, dobrze dopasowane do stopy i posiadające szeroki czubek, który nie uciska palców. Stabilne obuwie to fundament pewnego kroku, szczególnie na zdradliwych, mokrych czy oblodzonych nawierzchniach, które pojawiają się późną jesienią.

Jak zapobiegać upadkom? Aktywność fizyczna i pomocne akcesoria

Najlepszym sposobem na zapobieganie upadkom osób starszych jest regularna aktywność fizyczna, która wzmacnia mięśnie i poprawia zmysł równowagi. Odpowiednio dobrane ćwiczenia na równowagę dla seniorów mogą zredukować ryzyko upadku nawet o jedną trzecią! Warto również rozważyć wyposażenie się w antypoślizgowe nakładki na buty lub stabilną laskę na chłodniejsze dni. Dla dodatkowego poczucia bezpieczeństwa, szczególnie mieszkając samotnie, niezwykle przydatny może okazać się prosty system alarmowy lub opaska telemedyczna, która pozwoli szybko wezwać pomoc w razie nagłej potrzeby.