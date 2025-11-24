Metabolizm spowalnia z wiekiem, co utrudnia utrzymanie sylwetki, ale aktywność fizyczna pozostaje kluczowa.

Wystarczy 15 minut ćwiczeń dziennie, aby osiągnąć płaski brzuch i pozbyć się "boczków" nawet po 50. roku życia.

Chcesz poznać proste ćwiczenia na płaski brzuch, które wykonasz w domu bez sprzętu? Sprawdź, jak zacząć!

Wystarczy 15 minut ćwiczeń, aby mieć płaski brzuch po 50-tce

O sylwetkę warto dbać bez względu na wiek. Przede wszystkim dlatego, że z upływem lat nasz metabolizm spowalnia i w efekcie o wiele łatwiej o dodatkowe kilogramy i centymetry w obwodzie. Poza tym każda aktywność fizyczna jest zbawienna dla naszego zdrowia. I wcale nie chodzi o wykonywanie morderczych treningów, czy ćwiczenia na siłowni. Nawet krótki trening w domu niesie wiele pozytywnych skutków dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także wyglądu. Aktywność fizyczna postrzegana jest za najskuteczniejszą formę wytwarzania endorfin. Jak widać, istnieje wiele argumentów za uprawianiem jakiegokolwiek sportu w każdym wieku. Tym bardziej, jeśli zależy nam na wyrzeźbieniu sylwetki. Wiek utrudnia odchudzanie i dbanie o figurę, ale nie wyklucza osiągnięcia sukcesu. Wystarczy poświęcić dosłownie 15 minut dziennie na prosty trening, aby mieć paski brzuch po 50-tce. Fałdki i odstające boczki z czasem odejdą w niepamięć. I co najważniejsze te ćwiczenia na płaski brzuch można wykonywać w domu bez profesjonalnego sprzętu treningowego.

Proste ćwiczenia na brzuch dla kobiet po 50-tce

Najpierw staraj się wykonywać ćwiczenia 2 razy w tygodniu, a z czasem stopniowo możesz zwiększyć liczbę treningów do 5 razy. Oto pięć ćwiczeń na płaski brzuch dla kobiet po 50-tce:

Za każdym razem rozgrzej się, na przykład kręcąc biodrami koła w obie strony. W pozycji stojącej wykonaj skłony do kąta prostego i kieruj się z pępkiem pod kręgosłup, zataczając ten sposób górną częścią ciała koła. Wykonuj ciosy bokserskie dłońmi w prawą i lewą stronę, kierując przy tym także ciałem. Synchronicznie odrywaj stopy raz w lewą, raz w drugą stronę. Ręce załóż za głowę, następnie podnieś nogi ugięte w kolanach i prawym kolanem sięgnij do lewego łokcia i lewym kolanem do prawego łokcia. Ręce ułóż pod barkami, oprzyj ciało na przedramionach i palcach stóp. Ciało ustaw w pozycji deski, czyli w linii prostej i wytrzymaj przez kilka sekund.