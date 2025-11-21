Jak płacić mniej za abonament telefoniczny? Nowe prawo i prosty trik mogą obniżyć twój rachunek

Raport UKE ujawnia, dlaczego wielu seniorów nieświadomie płaci za ukryte koszty w abonamencie

Nowe prawo telekomunikacyjne obowiązujące od zeszłego roku chroni konsumentów i zakazuje automatycznego przedłużania umów

Analiza rynku potwierdza, że zmiana operatora komórkowego jest całkowicie bezpłatna i prostsza niż myślisz

Prosta funkcja w telefonie pozwala sprawdzić zużycie internetu i to najlepszy sposób na obniżenie miesięcznych rachunków

Jak płacić mniej za telefon i internet? Sprawdź, czy nie masz ukrytych kosztów

Według raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wielu Polaków płaci za usługi telekomunikacyjne, z których nie korzysta w pełni. Choć średni rachunek w Polsce jest niższy niż w Unii Europejskiej, takie ukryte koszty w abonamencie mogą być sporym obciążeniem, zwłaszcza dla domowego budżetu seniora. Problem często tkwi w nieaktualnych umowach i pakietach, które zupełnie nie są dopasowane do rzeczywistych potrzeb użytkownika.

Potwierdza to badanie Warszawskiego Instytutu Bankowości z bieżącego, 2025 roku, które pokazało, że aż 35% seniorów odczuwa brak atrakcyjnych propozycji oszczędzania. Ta sama zasada dotyczy rynku telekomunikacyjnego, gdzie często brakuje świadomości, że dostępne są tańsze i lepiej skrojone oferty. Warto więc regularnie sprawdzać swoje rachunki, zwłaszcza że ceny usług, jak podaje GUS, tylko we wrześniu zeszłego roku wzrosły o ponad 3% w skali roku.

Koniec z automatycznym przedłużaniem umów. Co zmienia nowe prawo telekomunikacyjne?

Od 10 listopada 2024 roku obowiązuje nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej, które jako tarcza dla konsumentów znacząco wzmacnia ich pozycję w relacjach z operatorami. Jedną z kluczowych zmian jest obowiązek informowania klienta o zbliżającym się końcu umowy na co najmniej 30 dni przed jej wygaśnięciem. Dzięki temu zyskujesz cenny czas na spokojne przeanalizowanie swojej sytuacji i podjęcie świadomej decyzji, bez presji czasu.

Co więcej, wraz z tą informacją operator musi przesłać propozycję nowych warunków oraz wskazać najkorzystniejsze pakiety taryfowe dostępne w jego ofercie. To sygnał alarmowy dla nieuczciwych praktyk i koniec z automatycznym przedłużaniem umów na niekorzystnych zasadach. Nowe przepisy dają ci także prawo do bezkosztowego zerwania umowy, jeśli jakość usług, na przykład prędkość internetu, znacząco i często odbiega od tego, co zapisano w umowie.

Zmiana operatora jest bezpłatna. Jak bezpiecznie przenieść numer telefonu?

Jeśli obawiasz się kosztów lub skomplikowanych procedur, mamy dobrą wiadomość – przeniesienie numeru telefonu do innej sieci jest w Polsce całkowicie bezpłatne. Cała procedura, jaką jest zmiana operatora komórkowego, jest prosta i zazwyczaj trwa od dwóch do trzech dni roboczych, a większością formalności zajmuje się nowy, wybrany przez ciebie operator. Najlepszym i najbezpieczniejszym momentem na taki krok jest koniec obecnej umowy, co gwarantuje uniknięcie jakichkolwiek kar. Warto wiedzieć, że nie jesteś w tym osamotniony – w 2025 roku już 55% użytkowników internetu stacjonarnego zdecydowało się na zmianę dostawcy, skuszonych lepszą ceną lub nowocześniejszą technologią, jak światłowód.

Tani internet dla seniora. Na co zwrócić uwagę przy wyborze nowej oferty?

W poszukiwaniu oszczędności, warto zwrócić uwagę na specjalne pakiety dla seniorów, które coraz częściej pojawiają się na rynku. Taki tani internet dla seniora to nie tylko korzystna oferta na internet, ale też przejrzyste warunki i wbudowane zabezpieczenia, takie jak blokada usług premium czy połączeń o podwyższonej opłacie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że na twoim rachunku nie pojawią się żadne przykre niespodzianki. Dobrym pomysłem może być również łączenie usług – wielu operatorów oferuje spore zniżki (nawet do 30%) za zakup telefonu, internetu i telewizji w jednym pakiecie, co jest jednym z najprostszych sposobów na realne oszczędności w domowym budżecie.

Jak sprawdzić zużycie internetu w telefonie i nie przepłacać za abonament?

Zanim zaczniesz szukać nowej oferty, warto sprawdzić, za co dokładnie płacisz teraz, zwłaszcza jeśli chodzi o internet w telefonie. To kluczowy krok, bo jak pokazują dane UKE, wiele osób, w tym seniorzy, opłaca duże pakiety danych, których w rzeczywistości nie wykorzystuje. Prosta odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić zużycie danych w telefonie, kryje się w ustawieniach smartfona lub aplikacji operatora. Szybki rzut oka na te dane może pokazać, że znacznie mniejszy, a co za tym idzie tańszy, pakiet byłby dla ciebie w zupełności wystarczający.

Nie ma powodu do obaw przed cyfrowymi narzędziami do monitorowania rachunków, bo jak wynika z tegorocznych badań Warszawskiego Instytutu Bankowości, seniorzy świetnie sobie z nimi radzą. Już 76% osób starszych korzysta z bankowości internetowej, a 61% z mobilnej, co udowadnia, że jesteście pokoleniem, które świadomie zarządza swoimi finansami. Ta sama umiejętność pozwala z łatwością kontrolować wydatki na usługi telekomunikacyjne i aktywnie szukać oszczędności.