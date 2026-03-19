Masz wysokie rachunki za wodę? To proste urządzenie może zostawić w portfelu nawet 750 zł rocznie

Katarzyna Kustra
Regina Lisiak
2026-03-19 10:19

Rosnące rachunki za wodę to dla wielu seniorów coraz większe zmartwienie. Każdy szuka sposobów na mądre oszczędzanie, ale często zapominamy o najprostszych metodach. Okazuje się, że niewielkie urządzenie, które zamontujesz w minutę, może zmniejszyć twoje opłaty i zostawić w portfelu nawet kilkaset złotych rocznie.

sytarsi ludzie rachunki

i

Autor: Brizmaker/ Shutterstock
  • Eksperci wskazują, że perlator to prosty sposób na zmniejszenie zużycia wody nawet o 60%
  • Prawidłowo dobrany perlator może obniżyć roczne rachunki za wodę o ponad 750 złotych
  • Analiza finansowa potwierdza, że koszt zakupu urządzenia zwraca się już po około trzech miesiącach
  • Rządowy program „Mikroretencja” oferuje wysokie dofinansowanie na zbieranie deszczówki, a nowe nabory startują wiosną 2026 roku

Dlaczego płacimy więcej za wodę? Podwyżki i widmo suszy w Polsce

Wiele polskich gospodarstw domowych z niepokojem spogląda na swoje rachunki. W ostatnich miesiącach odczuliśmy znaczące podwyżki opłat za wodę i ścieki. Od czerwca 2025 roku w niektórych gminach ceny poszybowały w górę nawet o 70-140%, co przy średnim zużyciu 150 litrów dziennie na osobę staje się poważnym obciążeniem dla domowego portfela. Co ciekawe, w skali kraju zużycie wody w domach systematycznie rośnie, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Ten finansowy sygnał alarmowy potęguje fakt, że Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wody słodkiej w Unii Europejskiej, ustępując pod tym względem jedynie Malcie i Cyprowi. Najnowsze prognozy na nadchodzącą wiosnę 2026 roku również nie napawają optymizmem. Synoptycy zapowiadają suchy kwiecień i pogłębiający się problem suszy w Polsce. Oznacza to, że świadome oszczędzanie wody to już nie tylko kwestia finansów, ale również ekologiczna konieczność.

Jak działa perlator i dlaczego zmniejsza zużycie wody nawet o 60%?

Zastanawiasz się, jak zmniejszyć zużycie wody bez rezygnacji z komfortu? Odpowiedzią może być perlator. To niewielka, ale niezwykle sprytna nakładka montowana na końcu wylewki kranu w kuchni lub łazience, która potrafi ograniczyć przepływ wody nawet o 60%. Jego sekret tkwi w napowietrzaniu strumienia, czyli mieszaniu wody z powietrzem. Daje to wrażenie pełnego i silnego strumienia przy znacznie mniejszym faktycznym zużyciu. W praktyce oznacza to, że standardowy przepływ w kranie kuchennym, wynoszący około 13 litrów na minutę, można zredukować do zaledwie 5 litrów. Jako miły dodatek, perlator ogranicza rozpryskiwanie się wody, co ułatwia utrzymanie porządku wokół zlewu czy umywalki.

Nawet 756 zł rocznie w portfelu. Jak szybko zwraca się inwestycja w perlator?

Inwestycja w perlatory to jeden z najprostszych i najszybciej zwracających się sposobów na oszczędzanie w domu. Przeliczmy to na konkretne liczby. Dla przeciętnej czteroosobowej rodziny instalacja trzech takich urządzeń, na przykład w kuchni, łazience i pod prysznicem, może przynieść oszczędności rzędu 63 złotych miesięcznie. W skali roku daje to naprawdę pokaźną kwotę około 756 złotych, która zostaje w naszym portfelu.

Biorąc pod uwagę, że cena perlatora to średnio 20-30 złotych, cała inwestycja, nawet rzędu 200 złotych, zwraca się już po około trzech miesiącach. Jest to szczególnie istotne, gdy weźmiemy pod uwagę, że wiele dojrzałych osób bardzo świadomie planuje swoje wydatki. W tym kontekście zakup perlatorów to po prostu racjonalna i w pełni uzasadniona decyzja finansowa.

Jak zamontować perlator bez fachowca? Instrukcja i wskazówki dotyczące czyszczenia

Dobra wiadomość jest taka, że montaż perlatora to bułka z masłem i nie wymaga wzywania fachowca, co jest dodatkową oszczędnością. Wystarczy odkręcić starą końcówkę kranu, a na jej miejsce wkręcić nowy perlator. Cała operacja zajmuje dosłownie chwilę. Aby urządzenie działało sprawnie przez długie lata, warto pamiętać o regularnym czyszczeniu go z osadu. Problem kamienia jest szczególnie dotkliwy w rejonach z twardą wodą, ale wystarczy użyć do tego domowego sposobu, czyli octu, lub specjalnych środków odkamieniających. Dobrym pomysłem może być wybór modelu z wkładem plastikowym, ponieważ jest on bardziej odporny na kamień i nie rdzewieje.

Zbieraj deszczówkę i oszczędzaj. Jak uzyskać dofinansowanie z programu „Mikroretencja”?

Nadchodząca wiosna to idealny czas, by pomyśleć o kolejnych sposobach na oszczędności, zwłaszcza jeśli jesteśmy miłośnikami balkonu pełnego kwiatów lub przydomowego ogródka. Zbieranie deszczówki do specjalnych zbiorników to genialny w swej prostocie sposób, by zaoszczędzić dodatkowe 200-400 złotych rocznie na podlewaniu roślin. Co więcej, warto zainteresować się rządowym programem "Mikroretencja", który oferuje dofinansowanie na zbieranie deszczówki. Można uzyskać nawet do 8000 złotych, co pokrywa do 90% kosztów zakupu i montażu takich systemów. Dobrze jest śledzić informacje w swojej gminie, ponieważ kolejne nabory wniosków są planowane na drugi kwartał 2026 roku.

