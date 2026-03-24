Największy sukces po 60-tce? Historia znanej artystki pokazuje, jak zacząć od nowa

Stanisława Celińska wyszła z alkoholizmu bez wsparcia farmakologicznego, opierając się wyłącznie na sile woli i głębokiej wierze

Najnowsze badania ujawniają, że jej historia jest odpowiedzią na problem ageizmu na rynku pracy dotykający ponad 70% Polaków po 55 roku życia

Kluczem do jej drugiej kariery i platynowych płyt okazał się sukces odniesiony dopiero po sześćdziesiątce

Eksperci wskazują, że jej sekret na szczęśliwe życie to bycie potrzebnym innym i kontakt z naturą, a nie pieniądze

Jak Stanisława Celińska wyszła z nałogu? Przełom nastąpił w wieku 41 lat

Stanisława Celińska przez lata zmagała się z chorobą alkoholową, która przybrała na sile w latach siedemdziesiątych. Jak sama przyznaje, nałóg stał się dla niej ucieczką od bolesnej rzeczywistości, zwłaszcza w trudnych chwilach, takich jak rozwód czy śmierć matki. W najciemniejszych momentach, gdy całkowicie straciła kontrolę, artystka stanęła nad przepaścią.

Jednak nadszedł dzień, który stał się prawdziwym przełomem w jej walce z nałogiem. Był to 12 lipca 1988 roku, kiedy 41-letnia wówczas artystka postanowiła całkowicie odstawić alkohol. Co ciekawe, dokonała tego bez wsparcia farmakologicznego, opierając swoje wyjście z alkoholizmu na głębokiej wierze i niezwykłej sile woli. Od tamtego dnia minęło już niemal trzydzieści osiem lat, a Stanisława Celińska pozostaje w trzeźwości, unikając nawet śladowych ilości alkoholu w produktach codziennego użytku.

Druga kariera Stanisławy Celińskiej. Platynowe płyty i wielki sukces po 60-tce

Choć Stanisława Celińska od lat była cenioną aktorką, jej największy komercyjny sukces nadszedł po sześćdziesiątce, na nowo definiując pojęcie kariery w dojrzałym wieku. Wydany w 2015 roku album "Atramentowa" okazał się ogromnym zaskoczeniem, zdobywając status podwójnie platynowej płyty. To był jasny sygnał, że wiek nie stanowi żadnej bariery w osiąganiu artystycznych i rynkowych szczytów, a życie po sześćdziesiątce może otworzyć zupełnie nowy rozdział.

Kluczową rolę w muzycznym odrodzeniu artystki odegrał producent Maciej Muraszko, z którym współpracuje od 2009 roku. To on skomponował większość jej przebojów, a ich wspólna praca zaowocowała kolejnymi sukcesami, jak złota płyta za album "Malinowa" czy nagroda Fryderyka w 2019 roku. Porównania do słynnej Cesarii Evory tylko potwierdziły, że na polskiej scenie objawił się niezwykły talent, który łączy pokolenia.

Sekret szczęścia Stanisławy Celińskiej. Co jest ważniejsze od pieniędzy?

Stanisława Celińska wielokrotnie podkreśla, że jej sekret witalności to przede wszystkim siła ducha, a nie data urodzenia. Jej osobista recepta na szczęście opiera się na kilku prostych zasadach: byciu potrzebnym innym i okazywaniu empatii, która jest cenniejsza niż pieniądze. Kluczowe jest dla niej także pielęgnowanie kontaktu z przyrodą, opieka nad zwierzętami oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Artystka jest żywym dowodem na to, że w dojrzałym wieku można czuć się młodziej i szczęśliwiej niż we wczesnej dorosłości.

Ageizm na rynku pracy w Polsce. Jak historia Celińskiej inspiruje seniorów?

Sukces Stanisławy Celińskiej to potężna odpowiedź na problem dyskryminacji ze względu na wiek, czyli tak zwanego ageizmu, z którym boryka się wielu Polaków. Z badań przeprowadzonych na przełomie 2024 i 2025 roku wynika, że aż 73% osób w wieku 55-65 lat odczuwa na rynku pracy trudności związane z metryką. To zjawisko, znane jako ageizm na rynku pracy, tworzy barierę dla doświadczonych, ale często marginalizowanych pracowników.

Historia artystki, która największy komercyjny sukces odniosła w dojrzałym wieku, staje się inspiracją i ważnym argumentem w debacie publicznej. Co więcej, jej przykład jest analizowany nawet w kontekście naukowym. Jak wskazują niektóre publikacje, zaangażowanie twórcze seniorów znacząco podnosi ich samoocenę. Stanisława Celińska aktywnie promuje ideę "drugiej kariery", udowadniając, że dojrzałość to idealny czas na rozwój, a nie zawodowy schyłek.

