Suche i piekące oczy jesienią? Prawdziwy winowajca może kryć się w twoim domu

Eksperci wskazują, jak często badać wzrok po 40 roku życia, aby skutecznie zapobiegać pogorszeniu widzenia

Jesienne zmęczenie wzroku. Jak sztuczne światło i ogrzewanie szkodzą oczom?

Jesień przynosi ze sobą krótsze dni, co zmusza nas do spędzania większej ilości czasu przy sztucznym świetle i przed ekranami. Taka zmiana stanowi duże wyzwanie dla naszego wzroku, prowadząc do jego zmęczenia, pieczenia, a nawet problemów z koncentracją. Dodatkowo, sezon grzewczy oznacza suche powietrze w mieszkaniach, które jest jednym z głównych winowajców jesiennej suchości oczu.

Ten jesienny dyskomfort to sygnał alarmowy zwłaszcza dla seniorów, ponieważ z wiekiem naturalna produkcja łez w organizmie niestety maleje. Kiedy spędzamy długie godziny przed komputerem lub telewizorem, mrugamy nawet trzy razy rzadziej, co dodatkowo wysusza powierzchnię oka. Badanie z udziałem starszych użytkowników urządzeń cyfrowych potwierdziło, że ponad połowa z nich (dokładnie 51,6%) zgłaszała objawy cyfrowego zmęczenia wzroku, bezpośrednio powiązane z suchością oczu.

Zasada 20-20-20. Prosty sposób na odpoczynek dla oczu przy komputerze

Jeśli spędzasz dużo czasu przed komputerem, smartfonem czy telewizorem, warto zastosować prostą metodę polecaną przez American Optometric Association. Zasada 20-20-20 polega na tym, by co 20 minut pracy przy ekranie zrobić sobie 20-sekundową przerwę i popatrzeć na obiekt oddalony o około 6 metrów. Ten krótki odpoczynek pozwala oczom na chwilę wytchnienia, a ich mięśniom na niezbędny relaks, co znacząco zmniejsza objawy cyfrowego zmęczenia. Warto również pamiętać o świadomym mruganiu, które jest kluczowe dla utrzymania prawidłowego nawilżenia i stabilnego filmu łzowego na powierzchni oka.

Dobre oświetlenie dla wzroku. Jaka barwa i natężenie światła do domu?

Dobre oświetlenie to podstawa komfortu naszych oczu, zwłaszcza podczas jesiennych wieczorów. Zgodnie z polskimi normami PN-EN 12464-1:2012, optymalne natężenie światła do czytania czy pracy przy biurku powinno wynosić od 300 do 500 luksów. Warto też zwrócić uwagę na barwę światła, ponieważ dla osób po 60. roku życia bardziej komfortowa będzie nieco cieplejsza (w przedziale 3500-4000K). Proste rozwiązanie, jak dodatkowa lampka na biurku, może diametralnie poprawić jakość widzenia i zmniejszyć zmęczenie oczu.

Jak nawilżyć oczy od wewnątrz? Dieta i nawodnienie kluczowe jesienią

Odpowiednia dieta to nasz wewnętrzny sojusznik w walce o zdrowy wzrok, szczególnie w wymagającym sezonie grzewczym. Warto postawić na produkty bogate w kwasy omega-3, takie jak łosoś, makrela czy orzechy włoskie, które wspomagają produkcję łez i łagodzą stany zapalne. W diecie nie powinno również zabraknąć warzyw – szpinak, jarmuż, a zwłaszcza sezonowe dynia i marchew, to prawdziwe bomby luteiny i zeaksantyny.

Te dwa ostatnie składniki działają jak naturalny filtr chroniący siatkówkę przed szkodliwym światłem niebieskim. Co więcej, badanie przeprowadzone w 2024 roku wykazało, że mogą one nawet poprawiać jakość snu, co jest niezwykle cenne w okresie jesiennych zaburzeń rytmu dobowego. Kluczowe jest również odpowiednie nawodnienie organizmu. Jak pokazały badania, już po dwóch tygodniach regularnego picia wody (1,5-2 litry dziennie) aż 76% osób z zespołem suchego oka zauważyło znaczną poprawę.

Jak często badać wzrok po 40. roku życia? Zalecenia dla seniorów

Profilaktyka to klucz do utrzymania dobrego wzroku na lata, dlatego nie można zapominać o regularnych wizytach u specjalisty. Zgodnie z polskimi wytycznymi, osoby po 40. roku życia powinny wykonywać pełne badanie okulistyczne co 2-3 lata, a w przypadku seniorów, zwłaszcza tych z wadą wzroku, zaleca się kontrolę co najmniej raz w roku. Takie wizyty pozwalają na wczesne wykrycie potencjalnych problemów i szybkie rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Warto o tym pamiętać, gdyż według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce problemy ze wzrokiem w grupie wiekowej 70+ mogą dotyczyć nawet co trzeciej osoby.