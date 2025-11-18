Rozwieś na ciepłym grzejniku w sypialni dziś wieczorem. Rano sobie za to podziękujesz. Ten trik przeniesie sen na wyższy level Katarzyna Kustra 13:35 Ten prosty trik wykonany wieczorem może okazać się zbawienny dla Twojego dnu. Rozwieś na ciepłym grzejniku w swojej sypialni tę jedną rzecz, a rano na pewno sobie podziękujesz. To jeden z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych sposobów na nawilżenie powietrza w mieszkaniu w sezonie grzewczym. Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! i Autor: Vlad Yushinov/ Getty Images

Suche powietrze w sezonie grzewczym negatywnie wpływa na zdrowie i jakość snu.

Zbyt niska wilgotność sprzyja przeziębieniom i podrażnia śluzówki, dlatego warto ją kontrolować.

Rozwieś na ciepłym grzejniku, by nawilżyć powietrze i poprawić komfort snu.

Odkryj proste triki, by utrzymać odpowiednią wilgotność w domu i spać spokojnie.

Rozwieś na ciepłym grzejniku w sypialni dziś wieczorem. Będziesz spać jak dziecko

Jednym z najbardziej uciążliwych problemów dotykających nas w sezonie grzewczym jest suche powietrze. Włączone kaloryfery to gwarancja ciepła w pomieszczeniach, jednak warto mieć na uwadze fakt, że z czasem odkręcone grzejniki mogą przyczyniać się do wysuszania powietrza w naszym domu. Choć możemy nawet sobie nie zdawać sprawy z tego, że w naszym domu powietrze jest zdecydowanie za suche, to z pewnością przekaże nam to nasz organizm. Otóż zbyt niska wilgotność powietrza w pokojach może negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Sprzyja ono przeziębieniom, wysuszać śluzówkę nosa, podrażniać oczy, a nawet powodować problemy z oddychaniem i przemęczenie. W tej sytuacji powinniśmy kontrolować wilgotność powietrza w naszym domu i zadbać, aby utrzymywała się na odpowiednim poziomie, czyli między 30 a 65 proc.. Jest to ważne zwłaszcza w nocy i przekłada się na jakość naszego snu. Dlatego, jeśli chcesz nawilżyć powietrze w swoim mieszkaniu i pozbyć się uciążliwego problemu, to koniecznie zrób to wieczorem. Rozwieś na ciepłym grzejniku w swojej sypialni ręcznik, a będziesz spać jak dziecko.

Sposób na nawilżenie powietrza w domu w sezonie grzewczym

Oczywiście można kupić profesjonalne nawilżacze powietrza, które będą nie tylko dbać o jakość powietrza w pokojach, ale też kontrolować poziom jego wilgotności. Jeśli wolisz bardziej ekologiczne rozwiązania, to po prostu rozwieś na kaloryferze w swojej sypialni mokre ręczniki. Otóż kiedy ręcznik schnie, wilgoć uwalnia się do powietrza, co natychmiast poprawia jego jakość i poziom wilgotności. Ten zabieg sprawi, że rano będziesz czuć się o niebo lepiej.

Jak korzystać z kaloryfera, aby nie przesuszyć powietrza w domu?

Podczas korzystania z kaloryferów w domu nie powinniśmy zapominać o regularnym, ale krótkim wietrzeniu pomieszczeń. To pozwoli utrzymać w domu odpowiedni poziom wilgotności powietrza, ale bez nadmiernego wychładzania go. Oczywiście przed otwarciem okien koniecznie zakręć grzejnik. Wystarczy ustawić pokrętło na pozycji "0". Wówczas termostat nie zacznie pobierać więcej energii, aby wyregulować temperatury pomieszczenia. Drugą kwestią jest zapoznanie się ze znaczeniem cyfr zamieszczonych na pokrętle kaloryfera. Otóż grzejniki dostępne na polskim rynku są wyposażone w termostaty ze skalą od 0 do 5, a każda z nich ma przyporządkowany konkretny zakres temperatur, do jakiej nagrzewa pomieszczenie.