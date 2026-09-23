Dzień Spadającego Liścia w Polsce. Nietypowe święto ma odczarować jesienną chandrę

Kiedy ostatnie letnie popołudnia ustępują miejsca chłodniejszej aurze, mnóstwo ludzi zaczyna tęsknić za promieniami słońca oraz wakacyjnym luzem. Trzeci kwartał roku automatycznie przywodzi na myśl ulewne deszcze, błyskawicznie zapadający zmrok oraz nieuchronny powrót do szarej rzeczywistości i codziennych zadań. Tymczasem 23 września obchodzimy wyjątkowe święto, którego głównym założeniem jest nakłonienie nas do spojrzenia na jesienną aurę z dużo większą dawką optymizmu.

Dzień Spadającego Liścia absolutnie nie jest amerykańskim wymysłem ani kolejnym sztucznym trendem wykreowanym na potrzeby popularnych platform społecznościowych. To w stu procentach polska inicjatywa, która od samego początku miała na celu skuteczne zwalczanie jesiennego przygnębienia. Właśnie tego dnia warto wybrać się na relaksujący spacer, dokładnie rozejrzeć się po alejkach pobliskiego parku i uświadomić sobie, że ta pora roku oferuje nam znacznie więcej niż tylko uciążliwe opady i przeszywający ziąb.

Kiedy dokładnie wypada Dzień Spadającego Liścia w kalendarzu?

Dzień Spadającego Liścia przypada co roku na 23 września, czyli dokładnie w momencie kalendarzowego startu nowej pory roku. Warto odnotować, że na przykład w 2026 roku ta nietypowa data przypadnie dokładnie w środę.

Za głównego pomysłodawcę Dnia Spadającego Liścia powszechnie uważa się Jerzego Szewczyka, mieszkańca Zielonej Góry. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez twórców kalendarzy nietypowych świąt, w 2008 roku mężczyzna zgłosił się ze swoją autorską koncepcją bezpośrednio do redakcji „Gazety Lubuskiej”. Zielonogórzanin słusznie zauważył, że początek wiosny zawsze wywołuje w nas ogromny entuzjazm, podczas gdy pierwsze dni jesieni zazwyczaj kojarzą się z negatywnymi odczuciami. Zakończenie letniego sezonu potęguje nostalgię, prowokuje do ciągłego narzekania na warunki atmosferyczne oraz budzi lęk przed nadciągającymi mrozami. Brakowało w kalendarzu pozytywnego akcentu, który pozwoliłby powitać nową porę roku z uśmiechem na twarzy.

Dzień Spadającego Liścia stworzono po to, aby skutecznie załatać tę lukę w naszym kalendarzu. Zamiast pogrążać się w smutku na widok pustoszejących gałęzi drzew, możemy docenić niezwykłą paletę złotych, czerwonych i miedzianych odcieni. Zamiast z niecierpliwością skreślać dni dzielące nas od kolejnych wakacji, znacznie lepiej jest skupić się na poszukiwaniu drobnych, codziennych radości, które są zarezerwowane wyłącznie dla tego konkretnego okresu w roku.

Dzień Spadającego Liścia jako idealny moment na dobre zmiany

Początek jesieni bardzo często traktowany jest przez nas jako czas wyciszenia i długiego oczekiwania na nadejście wiosennych miesięcy. Prawda jest jednak taka, że to doskonały moment na generalne porządki w codziennym życiu, powrót do dawno zapomnianych pasji czy też pozbycie się z otoczenia przedmiotów, które przestały być użyteczne. Opadający liść stanowi bardzo czytelny symbol tego, że nie musimy kurczowo trzymać się przeszłości. Niekiedy definitywne zamknięcie pewnego rozdziału gwarantuje psychiczną ulgę i ułatwia przygotowanie się na zupełnie nowe wyzwania.

Oczywiście nie musimy od razu organizować skomplikowanych ceremonii ani ogłaszać światu przełomowych postanowień. Wystarczy po prostu w spokoju przeanalizować, co dokładnie chcielibyśmy pożegnać razem z odchodzącym latem. Może to być całkowicie zbędny element garderoby, odkładane w nieskończoność zadanie, toksyczne przyzwyczajenie lub uporczywa myśl, która od dłuższego czasu pozbawia nas życiowego wigoru.

Te piosenki pachną deszczem i mokrymi liśćmi. Rozpoznasz wszystkie? Pytanie 1 z 9 Kto wykonywał piosenkę „Wspomnienie”, kojarzoną ze słynnym obrazem jesiennych mimoz? Marek Grechuta Czesław Niemen Seweryn Krajewski Andrzej Zaucha Następne pytanie

Dzień Spadającego Liścia: życzenia dla każdej prawdziwej jesieniary

Mimo że Dzień Spadającego Liścia nie wymusza na nas składania formalnych powinszowań, może być świetną okazją do przesłania bliskiej osobie pozytywnej wiadomości na start nowego sezonu. Zamiast opłakiwać koniec wakacji, życzmy znajomym malowniczych przechadzek po lesie, relaksujących wieczorów z książką i wyłącznie pozytywnych życiowych metamorfoz.

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Niech w trakcie tej jesieni z drzew spadają wyłącznie liście, a twój humor pozostaje na najwyższym poziomie. Życzę ci mnóstwa słonecznych wyjść, zapierających dech w piersiach pejzaży i nieskończonych powodów do radości, nawet gdy niebo całkowicie zasnują ciemne chmury.

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Z okazji Dnia Spadającego Liścia przesyłam ci życzenia wewnętrznego spokoju, którego tak bardzo brakowało ci w letnich miesiącach, a także niezwykłej odwagi do odcięcia się od spraw i ludzi, którzy hamują twój rozwój.

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Oby każdy wirujący na wietrze liść udowadniał ci, że życiowe transformacje mogą przynosić spektakularne efekty. Życzę ci jesiennych miesięcy wypełnionych domowym ciepłem, feerią barw i fantastycznymi niespodziankami od losu.

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Niech najbliższe tygodnie przyniosą ci wspaniały zapach lasu, aromat gorącego naparu oraz rześkie powiewy wiatru. Oby jesień okazała się dla ciebie okresem głębokiej regeneracji, przypływu świeżych idei i celebrowania najdrobniejszych radości.

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Życzę ci iście złotej jesieni – widocznej nie tylko w parku, ale przede wszystkim w twoim wnętrzu. Niech nie zabraknie ci życiodajnych promieni słońca, wsparcia ze strony ukochanych osób i wyjątkowych wspomnień, które zostaną z tobą na lata.

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Oby mocny, jesienny wiatr bezpowrotnie wywiał z twojej głowy wszelkie troski, robiąc miejsce na niczym niezmącony spokój, pozytywne nastawienie do świata i potężną dawkę energii na zbliżające się zimy.

Krótkie życzenia na Dzień Spadającego Liścia do SMS-a

Jeśli nie jesteśmy fanami rozbudowanych form literackich, zawsze możemy zdecydować się na błyskawiczną i zwięzłą wiadomość tekstową, która z pewnością wywoła uśmiech na twarzy odbiorcy.

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Niech w trakcie tej jesieni spadają na ziemię wyłącznie liście z drzew!

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Życzę ci niesamowicie kolorowej jesieni, obfitującej w same pozytywne zmiany!

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Zostaw daleko za sobą wszelki życiowy balast. Cudownej i spokojnej jesieni!

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Oby jesienna aura otoczyła cię ogromnym spokojem i wyłącznie optymistycznymi myślami.

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Dużo wewnętrznego słońca, nawet wtedy, gdy za oknem szaleje ulewa!

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Wspaniałych, długich spacerów i codziennych powodów do szczerego uśmiechu na każdy nadchodzący jesienny dzień.

Jesienna pogoda to nie tylko ulewne deszcze

Dzień Spadającego Liścia jest doskonałym dowodem na to, że jesień posiada również niezwykle urokliwą stronę. To jedyny w swoim rodzaju aromat wilgotnego poszycia leśnego, lśniące kasztany zbierane w alejkach, pierwszy kubek parującej herbaty pity pod ciepłym pledem oraz charakterystyczne promienie słońca, które w pogodne popołudnia pokrywają korony drzew złotawą poświatą. To wyjątkowe w skali kraju święto nie sprawi nagle, że znikną chmury, a zmrok przestanie zapadać tak wcześnie. Ma ono jednak ogromny potencjał, by całkowicie odmienić nasze postrzeganie nadchodzących miesięcy. Zamiast z ogromnym żalem wspominać lipcowe upały, 23 września wystarczy po prostu schylić się po wyjątkowo ładny liść i zabrać go do domu w formie małego symbolu otwierającego kolejny etap w roku.

Dzień Spadającego Liścia: jak można obchodzić to polskie święto?

Z uwagi na brak odgórnie narzuconych zasad i tradycyjnych rytuałów, każdy z nas może celebrować ten dzień na swój własny, unikalny sposób. Zdecydowanie najprostszą formą uczczenia tej daty jest wyjście na niespieszny spacer do pobliskiego lasu i odnalezienie najbardziej efektownego liścia w okolicy.

Można również podjąć inne aktywności:

uchwycić piękno jesiennej aury na amatorskich fotografiach;

ułożyć barwną kompozycję z opadłych liści;

włożyć najciekawszy okaz między strony grubego tomu w celu jego zasuszenia;

skonstruować naturalny wianek, ozdobny łańcuch lub efektowny stroik na stół;

udać się na przechadzkę bez smartfona, by w pełni skupić się na otaczającej florze;

przesłać rodzinie krótkie, sezonowe pozdrowienia;

włączyć playlistę z polskimi utworami, w których przewija się motyw jesieni;

zrealizować zadanie, na które ciągle brakowało nam przestrzeni w trakcie wakacyjnych wojaży.

W placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły podstawowe i przedszkola, to nietypowe święto stanowi świetną okazję do grupowego tworzenia zielników, nauki rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew czy też przygotowywania kreatywnych prac plastycznych z wykorzystaniem jesiennych darów natury.

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