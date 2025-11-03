Serdeczne życzenia imieninowe dla Józefy. Niech jej święto będzie pełne radości

W dniu Twoich imienin, Józefo, życzę Ci pięknych słonecznych dni oraz uśmiechu na co dzień.

Józia, życzę Ci, aby w Twoim życiu zawsze panował spokój i harmonia.

Józefa, niech w Twoim życiu będzie dużo radości, spełnienia marzeń i uśmiechu na twarzy.

Charakterystyka osób o imieniu Józefa

Józefa to imię o hebrajskim rodowodzie, będące żeńskim odpowiednikiem imienia Józef. Wywodzi się od słowa "Josef", co oznacza "niech Bóg pomnoży" lub "Bóg dodał". Ta etymologia dobrze oddaje charakter osób noszących to imię – często są to kobiety, które wnoszą w życie innych wiele dobra, siły i opiekuńczości.

Józefy to zazwyczaj kobiety silne, praktyczne i niezwykle pracowite. Nie boją się wyzwań i z determinacją dążą do celu. Cechuje je ogromna odpowiedzialność i poczucie obowiązku, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Są niezawodne i można na nich polegać. Często posiadają silny instynkt macierzyński i opiekuńczy, nawet jeśli nie mają własnych dzieci. Potrafią z troską dbać o bliskich, tworząc ciepłe i bezpieczne ognisko domowe. Są lojalne, oddane i gotowe do poświęceń dla tych, których kochają.

Józefy są zazwyczaj osobami o zdrowym rozsądku, stąpającymi twardo po ziemi. Nie ulegają łatwo fantazjom, preferując konkretne działania i sprawdzone rozwiązania. Mają silną wolę i charakter, co pozwala im pokonywać trudności i stawiać czoła przeciwnościom losu. Choć mogą wydawać się powściągliwe, kryje się w nich wielkie serce i głębokie uczucia.

Sławne osoby noszące imię Józefa:

Józefa Joteyko: Polska psycholog, pedagog i neurolog, pionierka psychologii eksperymentalnej.

Józefa Hennelowa: Polska publicystka, dziennikarka, redaktorka i posłanka na Sejm PRL.

Józefa Lisowska: Polska lekkoatletka, specjalizująca się w chodzie sportowym.

Święta Józefa Bakhita: Sudańska niewolnica, która po uzyskaniu wolności wstąpiła do zakonu i została kanonizowana, patronka Sudanu.

Kiedy są imieniny Józefy?

Imieniny Józefy obchodzimy 21 stycznia, 24 lutego, 20 marca, 20 maja, 22 września, 18 listopada, 7 grudnia.